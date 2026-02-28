¡Úµð¿Í¡Û¿·ÀïÎÏ2¿Í¤¬³èÌö¤·µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡¡¥É¥é4¥ë¡¼¥¡¼³§Àî³ÙÈô¤ÈFA°ÜÀÒ¤Î¾¾ËÜ¹ä¤¬ÌöÆ°¡Ò¥µ¥à¥¹¥óÀï¡Ó
¡þÎý½¬»î¹ç µð¿Í-¥µ¥à¥¹¥ó(´Ú¹ñ)¡Ò28Æü¡¢²Æì¡¦ÆáÇÆ¡Ó
²Æì¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤¬28Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢5²ó¤Ë³§Àî³ÙÈôÁª¼ê¡¦¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¤Î¿·ÀïÎÏ2¿Í¤¬³èÌö¤·µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤¬½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯2025Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Î³§ÀîÁª¼ê¤¬Äã¤á¤ÎÄ¾µå¤ò¤È¤é¤¨¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç1ÈÖ¡¦±ºÅÄ½ÓÊåÁª¼ê¤¬¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤é¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤â2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢2022Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢º£¥ª¥Õ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA°ÜÀÒ¤Çµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ËÜÁª¼ê¤¬±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢»°ÎÝÀþÇË¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£