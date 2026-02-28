「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋、侍ジャパン５−３中日」（２７日、バンテリンドーム）

侍ジャパンの４番を任された佐藤輝明内野手が初回に特大の決勝３ラン、さらにサポートメンバーの広島・佐々木泰内野手も二回にソロ本塁打を放ち、試合後はそろってお立ち台に。その際、爪痕を残そうと背後から忍び寄り、記念撮影に写り込んだ中日・ドアラがファンの注目を浴びた。

ヒーローインタビューが始まると、お立ち台の背後からジワリ、ジワリと近寄っていったドアラ。まだ佐藤輝がしゃべっている間にもかかわらず、ボードからひょっこりと顔をのぞかせた。さらに２人のヒーローインタビューが終わり、フォトセッションになると逆サイドから顔を出し、写真に写り込んだ。

その模様は球場ビジョンでも映し出され「ヒロイン中のサトテルの後ろでひょっこり顔を出すドアラさん」「昨日のヒーローインタビューの時、サトテルがくすっと笑った気がしてた。ドアラのせいかもね」「さすがです」とファンも反響。前回２０２３年には侍ジャパンの列に並んで大谷を待ち構えタッチを求めたが、まさかのスルーを食らったドアラ。２７日の試合では２人の絡みはなかったが、ヒーローインタビューに強引に映り込むなど爪痕は残した。