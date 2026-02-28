小学館の漫画騒動 国会議員の元漫画家・赤松健が持論「あえて３点提案いたします」
人気漫画『ラブひな』『魔法先生ネギま！』などで知られる漫画家で参議院議員の赤松健氏が28日、自身のXを更新。小学館の漫画アプリ『マンガワン』の連載作品『常人仮面』（原作：一路一、イラスト：鶴吉繪理）騒動について、元漫画家の立場として持論を展開した。
同騒動は、きのう27日に『マンガワン』編集部が『常人仮面』について、漫画の配信を停止、コミックスの出荷を停止したことを発表したもの。サイトでは「『常人仮面』配信停止に関するご説明とお詫び」の声明文で「『常人仮面』につきまして、原作者の起用判断および確認体制に問題があったため、配信を停止し、単行本の出荷を停止いたしました。原作者の一路一氏は、『堕天作戦』の作者である山本章一氏と同一人物です」と報告。
漫画の配信停止、コミックスの出荷停止になった経緯は「2020年に、山本氏が逮捕・略式起訴され罰金刑を受けたことを踏まえ、『堕天作戦』の連載を中止いたしました。しかしながら、2022年に、マンガワン編集部は、一路一名義の原作で新連載『常人仮面』を開始いたしました。本来であれば原作者として起用すべきではありませんでした。何よりも被害に遭われた方に対し、心よりお詫び申し上げます。編集部として責任を重く受け止めております」と説明し、「本件により、読者の皆様、『常人仮面』作画の鶴吉繪理先生や寄稿いただいている作家の皆様、ならびに関係者の皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことについて、深くお詫び申し上げます。マンガワン編集部」と謝罪していた。
この件について赤松氏は他社で『ラブひな』などを連載していた元漫画家の立場として反応し、「小学館のマンガ配信アプリ「マンガワン」の報道について。編集部から正式発表があったので、真実とみてコメントします。まず、被害に遭われた方とご家族に心よりお見舞い申し上げます。人の心と体に癒えることのない深い傷を負わせる行為は、人間として守るべき一線を越えた、極めて重い問題です」。
「加害者は立場を利用した数々のむごたらしい行為で逮捕・略式起訴され罰金刑となっており、その後の編集者の（示談への）関与も不適切。別ペンネームでの新連載も、あまりに拙速すぎると言わざるを得ません。更生の機会は重要だとしてもです。国会議員が民間の会社に対して意見するのは（圧力にもなり得るので）避けるべきですが、私は元漫画家でもありますので、あえて３点提案いたします」と説明した。
（１）小学館はこのところ不祥事が続き、漫画家側から見て「直後の対応」が毎回良くないことから、外部の機関を設置し、調査・改善を目指すべきではないか。
（２）今回問題になっているのは原作者の方であり、作画担当の漫画家さんは全く関係ない。まさに降って湧いたような災難であり、もはやある程度の（例えば機会的な）補償がなされるべきではないか。
（３）今回問題になっているマンガ配信アプリで、抗議のため配信停止の手続きをする漫画家さんが多く出ているが、だからと言って「配信停止をしない漫画家さんを叩く」のは絶対に違う。それはもはや正義の暴走であり、厳に慎まなくてはならない。
「今回、原作者と作画家は一度しか面会したことがなかったそうですが、「原作者側（または作画家側）で問題が起こった時に、もう一方はどうするか」という観点は、業界ぐるみで欠けているように感じます。その中で、「（原作者への）事前説明の徹底」と「二次使用に関する契約書」の詰めが甘いことを指摘しています。大変難しいですが、漫画業界としてそろそろ、・片方（原作or作画）が問題を起こしたときに、災難に遭ったもう一方への補償方法。・その際、作家の交代をどう考えるか。・もし原作者と作画家の争いになった時、その作品を扱っていくか。などを考え始めるべき機会だとも思っています」と、長文でつづった。
