adieu（上白石萌歌）ワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』開催決定
adieu（上白石萌歌）が、5月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、ワンマンライブ 『adieu Live 2026 bleuir』を開催することが決定した。
■adieuが鳴らす音楽が、聴く者の心に問いを残す
「bleuir」――それは、色づくことを意味しながら、完成には至らない言葉。夜が夜であることをやめる直前、心がまだ名前を持たないまま揺れている、その瞬間。
優しさだけでは触れられない感情、光だけでは照らしきれない影。adieuは今回、その曖昧で不確かな領域に、あえて足を踏み入れる。
2025年に開催された『adieu LIVE 2025 a la plume』（※a la plumeの最初の「a」はアキュートアクセントありが正式表記）では、“羽”をモチーフに、幻想的で浮遊感のある世界が描かれた。本公演『bleuir』では、そこから一転、色はにじみ、輪郭は崩れ、感情は静かに熱を帯びていく。
“癒し”と呼ぶには少し冷たく、
“痛み”と呼ぶにはどこか美しい。
adieuが鳴らす音楽は、今回もまた、聴く者の心に問いを残すだろう。
■ライブ情報
『adieu LIVE 2025 bleuir』
05/30（土）神奈川・KT Zepp Yokohama
