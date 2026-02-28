2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が28日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。SNSの投稿がバズった結果、大量の茎わかめをプレゼントされたことを明かした。

「ミラノに茎わかめを連れて行ったんですよ。それをマネージャーにあげている写真を載せたんですよ」と切り出した。菜那さんのマネジャーが運営するインスタグラムは23日に空港で茎わかめを手に笑顔を見せる菜那さんの写真を公開し、反響を集めていた。

「茎わかめさんを作っている会社さんが反応してくださって。そしたらまさかそこの会社さんから茎わかめが届いたんです！段ボールで届いたんです」とうれしそうに明かした。

ラジオの生放送で段ボールを開けることに。菜那さんは段ボールを開けると、「うお！」と興奮。「すごい量の茎わかめが！いろんな味の茎わかめが入ってます！めちゃくちゃおいしそう！」と喜び、「うれしすぎます」と感激した。

「チョコレートとかは海外にもあるじゃないですか。しょっぱい系ってあんまり売ってないので、飲みとかにもいいかなと思って持って行った。ワインにも合うかなって」と、ミラノ・コルティナ五輪に持って行った理由を語った。

また現役中について「食べるものも気をつけるので凄い量を持っていくわけではない」とした上で、「遠征も1カ月半とか2カ月とか海外回ったりするので、そうなった時は茎わかめとかグミとか日本で売ってるものを買って持って行くことが多いかもしれないです」と明かした。