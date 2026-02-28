女優の上白石萌音(28)と萌歌(26)姉妹の幼少期の姿が同時期にSNSにアップされ、反響を呼んでいる。



【写真】小さい頃は“おしゃまさん"でした

萌音のマネジャーのX(旧ツイッター)は26日、「移動中でカメラロール整理してるんですけど…意図せず上下繋がってるのを見つけたので貼っておきますね バブもいますね」とつづり、複数枚の写真を投稿。オセロを前にピースポーズしたり、手づかみで麺をほおばるシーン、子供用室内ジャングルジムで遊ぶ幼少期の萌音の姿に、ファンも「お宝写真だーーー!!」「バブ可愛すぎ」「エモすぎます」と反応。



また、萌歌は28日、自身のインスタグラムを更新。26歳の誕生日を迎えたことを報告し、感謝とともに子ども時代の写真を投稿した。



「26ねんまえのきょう、産まれました 日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」とひとつ年齢を重ねた心境を告白。「じぶんらしく駆け抜けることのできた20代前半。風のように日々が過ぎていって、今からだにたしかに残るのは、すごく晴れやかなきもちです。年々いろんな気持ちがより鮮やかになり、発見とときめきと学びに満ちています。みなさまのおかげで、いまがいちばんたのしいな」と充実の日々を振り返り、「みなさまの心に、ひとつでも長く残る作品を届けるために日々精進してまいります。ありがとう!」と謝意をつづった。



続けて、「いまもむかしも、キティちゃんだいすき」と添え、キティちゃんのプリントされたTシャツを着て裸足のまま公園で“決めポーズ”を取る姿や、大きな瞳で愛らしい笑顔アップなど幼少期の写真も公開。キティちゃんシールを貼った鏡越しの自撮り画像もアップした。



幼い頃から整った顔立ちに、ファンからは「顔…そのまんまの可愛さ」「もう出来上がってる」「モカちゃんは、小さい頃からモカちゃんなんですね～」「可愛い おめめぱっちり」「ジョジョ立ちっぽいですね」「すごくいい」「やっぱ小さい頃から可愛い」「もかちん、おめでとう」などのコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）