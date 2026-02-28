フリースタイルスキー女子モーグルで五輪３大会連続日本代表の伊藤みきさんが２８日に自身のインスタグラムを更新。「メダルの重みを感じた一日」と記し、ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子でデュアルモーグル銀、モーグル銅の２個のメダルを獲得した堀島行真との２ショットや家族写真などを投稿した。

「帰国直後に会えた堀島家 輝紗良とはチームメイトであり、育児の戦友であり、（範囲は違うけど）夫について行く生活の仲間でもあり、共通点が本当に多い存在」と記したように、堀島の妻・輝紗良さんは日本代表の元同僚で、現在は“ママ友”でもある伊藤さん。「帰ってきて会いに来てくれて、いろんな想いが込み上げて泣きそう…と思っていたのに、結局いつも通り、子供の話をする私たち」と五輪後の再会を振り返りながらも「でも、ミラノの話を聞いて、改めて『本当にお疲れ様』の気持ちになりました」とねぎらった。同時に堀島に対しては「行真は、わざわざメダルを持ってきてくれて、こういう気遣いができるところ、本当に立派だなぁと感激」と思いを綴った。

フォロワーからは「いいですね」「素敵な仲良しファミリー写真ありがとうねー」「いい写真です」などとコメントが寄せられた。