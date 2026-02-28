伝統のある艦名でありバイクメーカー名でもある

イギリス海軍は2026年2月17日、潜水艦「トライアンフ」の退役を記念してバイクメーカーのトライアンフが提供した「スピードツイン900」を、抽選で選ばれた当選者に引き渡したと発表しました。

【写真】これが、「トライアンフ」退役記念に提供されたトライアンフのバイクです

このスピードツイン900の抽選は、トラファルガー級攻撃型原子力潜水艦の最後の現役艦となった「トライアンフ」が、45年にわたり母港としてきたプリマスで2025年7月21日に退役式典を終えたことを記念して実施されたチャリティーイベントです。

バイクメーカーのトライアンフは退役に際し、燃料タンクに潜水艦「トライアンフ」のデザインをあしらった特別仕様のスピードツイン900を寄贈しました。1枚2ポンドのチャリティーくじとして販売され、7500枚以上のチケットが売れました。

抽選結果は2025年10月に発表され、元イギリス陸軍工兵部隊所属のグレーム・ハズウェル氏が当選しました。

なお、「大勝利」「大きな成功」を意味する「トライアンフ」という艦名はイギリス海軍の伝統的な名称のひとつで、初代は1561年に進水したガレオン船です。その後も戦列艦や戦艦、空母などに同名が用いられ、1991年に就役したトラファルガー級攻撃型原子力潜水艦は通算8隻目にあたります。

一方、バイクメーカーのトライアンフは19世紀末、創業者でドイツ出身のジークフリード・ベットマンがイギリスで創業した際、「市場で成功を収める」という願いを込めて名付けたとされています。