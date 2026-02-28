LUNA SEAのドラマー 真矢が2月17日に死去したことを受け、献花式『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』を3月8日に神奈川 ぴあアリーナMMにて開催する。

（関連：『LUNATIC FEST.』を実現させるLUNA SEAのカリスマ性 垣根を超えたレジェンドとして君臨する理由）

この献花式は、「ファンの皆様が1日でも早く思いを届けられる機会を設けたい」というLUNA SEAのメンバーの意向から急遽実施が決定。公式サイトには、メンバーによるコメントが掲載されている。

入場券は、LUNA SEAオフィシャルファンクラブ『SLAVE』および真矢公式FC『YMDK山田家』の会員を対象に、先着優先受付が本日2月28日18時よりスタートする。

なお、「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」という真矢の願いのもと、3月12日の有明アリーナ公演は予定通り開催。延期キャンセルに伴ったチケットの先着販売とリセールが、3月3日18時より順次行われる。詳細はオフィシャルサイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）