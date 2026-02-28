「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・箱根湯本の日帰り温泉『天山湯治郷 天山』です。

朝から1日のんびり寛げる立ち寄り湯

仕上げの湯には立ち寄り湯、奥湯本の『天山湯治郷』がおすすめ。須雲川流れる谷合いに箱根の自然を借景として佇む「野天」の風呂がいい。加水ないフレッシュな源泉の湯に浸り、見上げれば少し色づいた木々。風が抜ける。いやあ、満たされていく、満たされていく。

『天山湯治郷 天山』食事や休憩もでき、朝9時から日がな1日のんびり過ごすこともできる

箱根湯本『天山湯治郷 天山』

［施設名］『天山湯治郷 天山』

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208

［電話］0460-86-4126

［営業時間］9時〜23時（最終受付22時）

［休日］無休

［料金］大人：1450円、子ども：700円（現金のみ）

［交通］箱根登山鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス旧街道線で約10分「奥湯本入口」下車、徒歩5分

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、箱根旅の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年12月号

【画像】谷合いにある自然豊かな温泉 食事や休憩も！（3枚）