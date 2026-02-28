箱根湯本で上質な温泉に癒される 自然と温泉、食事が揃う極上の立ち寄り湯スポット
「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・箱根湯本の日帰り温泉『天山湯治郷 天山』です。
朝から1日のんびり寛げる立ち寄り湯
仕上げの湯には立ち寄り湯、奥湯本の『天山湯治郷』がおすすめ。須雲川流れる谷合いに箱根の自然を借景として佇む「野天」の風呂がいい。加水ないフレッシュな源泉の湯に浸り、見上げれば少し色づいた木々。風が抜ける。いやあ、満たされていく、満たされていく。
『天山湯治郷 天山』食事や休憩もでき、朝9時から日がな1日のんびり過ごすこともできる
箱根湯本『天山湯治郷 天山』
［施設名］『天山湯治郷 天山』
［住所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208
［電話］0460-86-4126
［営業時間］9時〜23時（最終受付22時）
［休日］無休
［料金］大人：1450円、子ども：700円（現金のみ）
［交通］箱根登山鉄道箱根湯本駅から箱根登山バス旧街道線で約10分「奥湯本入口」下車、徒歩5分
撮影／貝塚隆、取材／池田一郎
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、箱根旅の画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。
『おとなの週末』2025年12月号