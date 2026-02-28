相葉雅紀さん（43）がMCを務める日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園 2時間SP』に、Snow Manの佐久間大介さん（33）が出演。サンシャイン池崎さん（44）の自宅を訪問した様子が放送されます。

芸能活動の傍ら、私生活では何年も前から猫の保護活動を続けてきたサンシャイン池崎こと池崎慧さん。これまで７匹の保護猫を預かり、人に慣れさせては譲渡会に連れていき、新たな飼い主を見つけて送り出してきました。

佐久間さんは、番組を見て池崎さんの活動を知り、自らも保護猫を飼い始めたという生粋の猫好き男子。そのため、池崎さんを“師匠”と呼び、池崎さんの2匹の愛猫である“風神”と“雷神”のこともよく知っているといいます。

■池崎家を訪れた佐久間さん 2匹の猫をねぎらう

今回、池崎家を訪れた佐久間さん。その目的は、まさに“風神”と“雷神”をねぎらうこと。

いつも保護施設から人間嫌いの猫を預かり、人に慣れさせるまでお世話をしている池崎さん。その奮闘ぶりを間近で見て育った“風神”と“雷神”は、新入り猫に猫社会のルールを教えるなど、先住猫として池崎さんの活動に貢献してきました。

本来は飼い主である池崎さんにもっと甘えたいであろうに、いつも預かり猫に気を配る“風神”と“雷神”に、少しでも喜んでもらえたらと、佐久間さんが奮闘します。

佐久間さんが出演する『嗚呼!!みんなの動物園 2時間SP』は、28日よる7時から放送です。