上白石萌歌、26歳誕生日に“幼少期ショット”公開「変わってない」「小さい頃から完成されてる」
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の上白石萌歌が2月28日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
投稿には、サンリオキャラクターのハローキティが描かれたTシャツを着た幼少期ショットが添えられており、「いまも昔も、キティちゃんだいすき」とつづっている。
◆上白石萌歌、26歳の誕生日に幼少期ショット公開
上白石は、「26ねんまえのきょう、産まれました」と26歳の誕生日を迎えたことを報告。日付が変わる瞬間を家族で過ごしたと明かし、「みなさまの心に、ひとつでも長く残る作品を届けるために日々精進してまいります。ありがとう！」と決意と感謝を伝えた。また、同じ誕生日である俳優の萩原利久、なにわ男子の高橋恭平、藤子不二雄のキャラクター・オバケのQ太郎に向けてお祝いの言葉も送っている。
◆上白石萌歌の投稿に反響
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「可愛い顔が変わってない」「小さい頃から完成されてる」「面影がある」「恒例のお祝いメッセージ、大好き」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
