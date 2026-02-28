3児の母・川崎希、子ども達の習い事明かす 持たせる夕方弁当調理過程公開「彩りが難しくて茶色ばかりになったりみどりばかりになったり」
【モデルプレス＝2026/02/28】タレントの川崎希が2月27日、自身のInstagramを更新。子ども達の習い事を明かした。
【写真】38歳元AKB「彩りが難しくて茶色ばかりになったりみどりばかりになったり」習い事行く子ども達への夕方弁当調理過程
川崎は「習い事が増えてきた、お2人ちゃん用に夕方のお弁当もはじめたよ」とつづり、2人分の弁当のショットを公開。「習い事前後は腹ペコな2人だから昼過ぎに一旦お弁当作りに帰ってお弁当持参で習い事へ」「彩りが難しくて茶色ばかりになったりみどりばかりになったり…日々試行錯誤中」と記し、ちくわの炒め物、ピーマンの炒め物、肉が炒められたものなどフライパンで調理している様子を披露している。
また「かげとらはサッカー、水泳にピアノ sisterは武道もはじめたりしてめちゃくちゃ慌しい」と続け、長男のサッカーの練習着姿や長女のキラキラした衣装の姿も投稿している。
この投稿にファンからは「娘ちゃんの衣装？可愛い」「多才になりそう」「彩り豊かで栄養ばっちり」「忙しいのに毎日手作りなんてすごい」「愛情たっぷり」「どれも美味しそう」などといった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
