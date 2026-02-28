有名韓国男性アイドル、元恋人が風俗嬢との不適切な関係を暴露「私の家のごみ箱から避妊具」

有名ボーイズグループのメンバーが、長期間交際していた恋人がいながら、風俗店の店員と不適切な関係を続けていたと暴露され、波紋が広がっている。

2月28日、芸能界およびSNSによると、去る27日、有名男性アイドルB氏の元恋人であると主張するA氏が、SNSを通じてB氏の乱れた私生活を暴露する文章を公開した。

【写真】「日本のキャバ嬢に貢いでいる」元韓国アイドルの暴露

A氏は、B氏と2014〜2026年初めまで交際してきたと明かし、「お互いへの信頼をもとに未来について話していた関係だった。互いへの責任と礼儀を守っていると信じてきた」と切り出した。

しかし最近、B氏が高級クラブなど、風俗店の女性従業員と不適切な関係を結んできた事実を知ったと主張した。

A氏は、「続く連絡や付き合い、金銭の使用内訳など、明確な資料を通じて、意図的かつ継続的な関係であったことを確認した」として、「彼はこれを隠し、問題提起をした後も連絡を避け、関係の解決を回避した」と吐露した。

また、「私がいない間に私の家でその女性たちと関係を持ち、ゴミ箱から避妊具を発見した」と具体的な状況にまで言及した。

（写真＝Pixabay）

A氏は、「風俗店の利用そのものはさておき、交際中であることを認識していながら、数回にわたり不適切な行動を続けていた点が問題だ」として、「事実が明らかになった後も、心からの謝罪の代わりに言い訳と責任転嫁に終始し、現在は私からの連絡をすべて遮断したまま行方をくらませている」と主張した。

現在、A氏はB氏の名前と所属するグループの公開の可否をめぐり、法的な検討を進めていると明かした。

彼女は、「法的に問題がないという判断が出れば、可能な範囲で追加のヒントを公開する」として、「個人的にはすべてを明らかにしたいが、法的責任を考慮しないわけにはいかない」と付け加えた。

この暴露には、具体的な身元に関する情報は含まれていない状態だ。ネットを中心に文章が急速に拡散されており、真偽のほどや当事者の立場表明に関心が集まっている。