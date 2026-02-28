「日向坂４６」の小坂菜緒、藤嶌果歩が２８日、都内で人気ファンタジーシリーズのアニメ映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の公開記念舞台あいさつに出席した。

通り魔に刺され命を落とし、スライムに転生したサラリーマンが新たな冒険を始める人気異世界ファンタジー。２人は主人公・リムル（岡咲美保）らが訪れるカイエン国の巫女に付き従う侍女・ミオとヨリを演じた。

小坂はもともと「転スラ」の大ファンだったといい「（劇場版を）絶対見に行くぞと思っていたのにまさか自分が関われるとは」と大感激。藤嶌も「母が昨日（劇場に）見にいってくれた」と家族も喜んでいることを明かした。

ストーリーにちなみ「絆」を感じたエピソードについて尋ねられた小坂は「藤嶌と２人で作品の取材を受けるんですがいろんな質問をいただく」と映画ＰＲ時のできごとを回想。「『この作品の見どころは？』とか、２人でかぶらないようにしようと読み合いが生まれて、まったく（答えが）かぶらなかった。絆が芽生えました」と後輩とのあうんの呼吸を振り返った。

藤嶌は「今回のアフレコ現場が小坂さんと２人だったんですけど、ものすごく緊張してすごい立ったり座ったりソワソワしていたら、隣の小坂さんは椅子にじっと固まっていらっしゃって『私も緊張しているよ』と声をかけていただいた」とほほえましい一面を告白。「尊敬する先輩でもこんなに緊張されているんだって思ったら、そこで絆が深まって、一緒にこの緊張を乗り越えることができた」と感謝していた。