◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第７日（２８日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール ２８日＝宮下京香】女子シングルス準々決勝が行われ、今年の全日本選手権４冠で世界ランク６位の張本美和（木下グループ）は、同２位の王曼碰（おう・ばくいく）＝中国＝にゲームカウント２―４で敗れ、４強入りは果たせなかった。過去の対戦で１０戦全敗していた天敵の“壁”にまたしてもはね返され、日本勢初のグランドスマッシュ制覇の夢は破れた。

第1ゲーム（G）は6-3からエッジボールに、相手が映像判定を要求し、6-4。そこから張本はリズムを崩し、逆転されて8-11で落とした。0-2で迎えた第3Gは張本の10-9から相手にフォールトの宣告。相手は映像判定を要求したが、判定は覆らず。11-9で取り、ゲームカウント1-2。ここで美和がメディカルタイムアウトを取った。試合中には、股関節を手で押さえ、顔をしか目る場面もあった。状態が心配された中で第４Gは5-11で落としたが、第5ゲームはゲームポイントを握った10-8から粘られながら、最後はチキータで攻めきり、14-12で接戦を制した。だが、第６Gは6-11で敗れ、金星はならなかった。

１７歳の張本は、昨年に５月の世界選手権個人戦準々決勝で０―４で完敗するなど、王とは６度の対戦があった。長身１７６センチから繰り出すパワフルな攻守を持つ王は、「日本勢キラー」としても知られる。同大会で敗戦後に張本は「改めて強さを感じた。全体的に言うと、全ての技術で勝てるものがなかった」と攻略への思いを強めていた。直近では、今月８日のアジアカップ準決勝で対戦し、ゲームカウント２―２の第５ゲームから王の猛攻に遭い、２―４で敗戦。約３週間ぶりのリベンジマッチに燃えていたが、悔しい敗退となった。

同日夜には、２４年パリ五輪銅メダルで世界ランク１０位の早田ひな（日本生命）が同１位の孫穎莎（そん・えいさ）＝中国＝に挑む。

◇シンガポール・スマッシュ 世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）」において最も格付けが高いグランドスマッシュ。年間で最大４大会。今年は６〜７月に米国、８月に欧州、１０月にも中国で開催。男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの５種目を行い、世界ランクに関わるポイントも大きく、各種目優勝で２０００ポイント。賞金総額は１５５万米ドル（約２億４０００万円）、シングルス優勝者には、賞金１０万ドル（約１５００万円）。