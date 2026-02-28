歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。皇居でのウオーキングで驚いたことを明かす場面があった。

オープニングトークで気候についてトークをする中、アシスタントの垣花正アナウンサーが「今日はアッコさん歩いてきたんですよね、ここまで」と東京・有楽町のニッポン放送本社まで歩いてきたことについて振ると、和田は「今日歩いてきました。歩いたってそんな大した距離ではないですけど、約2000歩近く（歩いた）と明かした。

そんな中、和田は「皇居の周りを歩いてきたんですけど。物凄い人」と驚き。「皇居のランするところが過密状態」だったといい、「なんでやろうと思ったら、明日東京マラソンなんですね。だから外国の人も凄い多かった。もう英語でいっぱいしゃべっていた。東京マラソンって別に順位とかないでしょ？」と続けた。

垣花アナは「ありますよ。全ランナーに順位はありますよ」とキッパリ。和田は「そういう意味のね。なんで予行演習とか必要かなと思って」ともらすと、垣花アナは「いや、いるんですよ。東京の土地の傾斜の感じとか、全部走りきれないでしょうけど、把握しておきたいっていう。ちょっと足慣らし。早めに行けたら、ちょっと走っておきたいっていう（思いはある）」と説明した。

和田は「みんなが走っている中、私とMとTは歩いて行くっていう3人とも」と苦笑。「でもMが凄いですよ。“ここはランナー多いですけどランナーだけの道じゃありませんから！歩行者も大丈夫です！”って。いやでも、あの情熱が凄いなって」と話した。