◇練習試合 巨人-サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉

巨人の山粼伊織投手がサムスンとの練習試合に2回から登板。4回まで3イニングを投げ、1失点1被安打4奪三振という内容で降板しました。

今季、自身初の開幕投手として期待がかかる山粼投手。この日は先発した戸郷翔征投手のあとを受けて2回からマウンドに上がりました。2回、3回を無失点におさえると、3回裏の攻撃では巨人が先制のチャンスをむかえます。2死から1番・浦田俊輔選手がレフト前へ巧みな流し打ち。さらに続く松本剛選手もライト前へヒットを放ち、1、3塁とチャンスをひろげます。しかし3番・泉口友汰選手がライトフライに倒れ、先制点とはなりませんでした。

山粼投手は4回のマウンドにもあがり、先頭打者に四球を与えると、盗塁も許し1アウト3塁のピンチ。さらにディアズ選手の内野ゴロの間にランナーが帰還し、先制点を奪われました。

それでも最後は変化球で追い込むと、内角ギリギリにまっすぐを決めて見逃し三振を奪います。山粼投手はこの日、3回を投げ打者11人に対し48球、被安打1、4奪三振、四死球1、1失点の内容となりました。