ミラノの歴史的建造物から着想を得た「純白」ボディ！

ステランティス ジャパンは2026年2月26日、アルファ ロメオのコンパクトSUV「ジュニア」をベースとした120台の限定車「ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ（JUNIOR Ibrida Edizione Bianco）」を発売しました。

ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコは、マイルドハイブリッドシステムを搭載する前輪駆動モデル「ジュニア イブリダ」をベースとしています。

ボディサイズは、全長4195mm×全幅1780mm×全高1585mm、ホイールベース2560mmです。日本の道路事情にマッチしたこのスリーサイズは、人気コンパクトSUVであるトヨタ「ヤリスクロス」と全長がほぼ同じという、非常に扱いやすいサイズ感となっています。

同限定車の最大の特徴は、オリジナルカラーである「センピオーネホワイト」を採用している点です。

このカラー名称は、イタリア・ミラノの歴史ある地区「センピオーネ」に位置する「平和の門（Arco della Pace）」の白い大理石から着想を得て名付けられました。純白のボディにブラックルーフを組み合わせることで、洗練されたツートーンのコントラストが際立つエクステリアに仕上がっています。

さらに、スポーティさをより強調するための特別装備が多数盛り込まれています。足元には、空力抵抗の削減を目的に設計された5つ葉デザインの「18インチ エアロ アルミホイール」を装着。

加えて、カーボン調のミラーハウジングや、カーボン調デカール仕上げのフロントリップスポイラーを採用し、走りへの追求心を感じさせる精悍な印象を与えています。また、オーナーの所有欲を満たす本限定車専用の「カーボンキーケース」も付属します。

パワートレインは、最高出力136馬力・最大トルク230Nmを発揮する1.2リッター直列3気筒DOHCターボエンジンに、電気モーター（最高出力16kW（21.8馬力）・最大トルク51Nm）と6速DCTを組み合わせたマイルドハイブリッドシステムを搭載。WLTCモード燃費は23.1km／Lという優れた燃費性能を誇ります。

価格（消費税込）は499万円（経済変動加算額15万円含む）です。美しい白のボディとスポーティなカーボン調パーツの組み合わせは、イタリアンデザインを愛するクルマ好きから高い注目を集めそうです。