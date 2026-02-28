パートナー選びの際に譲れない条件はありますか。株式会社エンスポーツは、ユーザー体験向上に向けた利用状況調査の一環として、マッチングアプリユーザーが絞り込み検索で使用する項目の統計調査を行いました。



【写真】無人駅のホーム、線路に落下した妊婦が気を失った！ 5分後には電車が……

同社が運営する恋活・婚活マッチングアプリ「ENSPORTS」の2026年1月から過去直近20万件のフィルタリングデータを分析しました。



検索条件の出現率を性別・年代別で調べた結果、年代ごとには大きな差はみられませんでした。



男女共に検索条件の上位は、「居住地」「最高年齢」で性別を問わずほぼすべての世代でこの項目が50%を上回っています。



男性はどの世代でも「居住地」の検索率が70%前後。年齢については、男女・世代を問わず「最高年齢」を条件に据える人が多くみられましたが、20代以降の女性では半数以上が「最低年齢」を検索条件に含めていました。



恋活・婚活マッチングアプリで人気の絞り込みランキングを見ると、男性は「居住地」「最高年齢」「最低年齢」「好きなスポーツ」「子供の有無」の順でした。女性は「居住地」「最低年齢」「最高年齢」「好きなスポーツ」「子供の有無」の順でした。



「子供の有無」「結婚への意思」といった、結婚を見据えた人向けの項目が多く設定されていました。「結婚への意思」は男女ともに比較的高い位置へランクインし、女性は「学歴」「最低年収」を設定して探す人が多く見られました。



また、「お酒を飲むか」「休日」「デート費用」など、デート内容を見据えた項目も上位に入り、ライフスタイルや価値観が近い人を探す傾向もあるようです。



【出典】恋活・婚活マッチングアプリENSPORTS（エンスポーツ）