＜行儀が悪い！＞飲食店で食事をしながらスマホを触るのはマナー違反？気にならない？
外出すると、いつでもどこでも必ず見かけるもの。それは「スマホを見ている人」ではないでしょうか。電車の中、お店の中、すれ違う道すがらと、スマホを見ていない人を探すほうが難しいかもしれませんね。そのようなスマホ社会に物申したいママからとある声が届きました。
『飲食店でスマホを見ながらご飯を食べる人って、行儀が悪くてイヤなんだけど』
食事をしながらスマホを見ている人がどうにも受け入れられない投稿者さん。“ながら”で食事をするのは、作ってくれた人に失礼ではないかというのです。食事を作る立場からすれば、たしかにそうかもしれませんね。このような投稿者さんの主張に、ママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
『1人で食べている人なら別に構わないかな。行儀が悪いなとは思うけど。所詮は他人だし。気にしなきゃそれで済むよ』
『誰かと食べているのに、お互いスマホばかり見ているのはイマドキだなー、私はナシだなーって思うけど、1人ならやるわ』
投稿者さんの投げかけた言葉に対し、ママたちは外食中にスマホを見る・触る人のことは“あまり気にならない”と話していました。一昔前だと、投稿者さんに共感する声も目立っていたかもしれませんが、時代の移り変わりとともに見る目も変化してきたのかもしれませんね。誰かが外食しながらスマホを見ていても触っていてもとくに気にならないし、自分自身が外食中にスマホを見る・触るといった声が目立っていました。
あくまでも“おひとりさま”に限る
『1人で外食するときはスマホを見るかな。暇だし。テレビを見ながらご飯を食べているのと同じ。でも人と食べているときは、家でもテレビもスマホも見ないかな。会話する相手がいるなら、スマホより人のほうがいいじゃん』
『数人で食べているのに、ずっとスマホを見るのはやめてほしいね。そんなことをされたなら交流を断ちたくなる』
自分に関わる場合でも、第三者の姿としてでも、1人ではないときの食事中にスマホばかり見ていることには、ママたちはよくない印象を持っているようです。誰かがいるのにその存在をなかったことにしているように見えるのかもしれませんね。“ながら食い”以上にマナー違反だと思われそうです。誰かといるときはスマホはほどほどに……というところでしょうか。
食事中にスマホを見る・触る“理由”
『家でテレビを見ながらご飯を食べる感覚だよ』
『LINEの返事をしたいんだけど、空いている時間が食事中しかないんだよね』
『本を読みながらご飯を食べるみたいな感覚かな。私の場合、ネット小説や電子書籍を読みながらご飯を食べている』
食事中にテレビを見たり本を読んだりするのはマナー違反かもしれないけれど……。ママたちはそう前置きをしつつ、なぜ食事中にスマホを見る・触るのかを語ってくれました。たしかに忙しい日々を送っていると、気楽に動画を見たり電子書籍・電子コミックを読んだりする余裕もなくなりますよね。電車での移動中は睡眠時間にあてる人もいるでしょうし。だから食事のときにとなる気持ちもわからなくはありません。ママの声にあるように、手空きの時間が食事の時間ぐらいしかないので、食事中に連絡の返信をしている可能性だってあるでしょう。筆者の友人もまさにこのパターン。いつも「今休憩中でお昼食べているの〜」みたいな文言からLINEの返信がはじまります（笑）。人にはそれぞれ事情があったりなかったりしますので、あまり気にしないほうがいいのかもしれませんね。
快く思わない人もいるけれど…
『いい大人が、スマホを見ながらでないと1人で外食もできないのかなって思う』
『ご飯を食べているとき、そんなに周りが気になるの？』
今回は少数ではありましたが、投稿者さんの声に同調するママの声もありました。いちいち気にしてしまい不快になるのは、なんとなくもったいないですよね。価値観が違う人のことを気にしすぎてしんどくなるぐらいなら、気にせず目の前の食事に全集中したほうがいいかもしれません。周りを気にしだすと、見なくていいことまで見えてきますので、必殺“見ないふり”を発動してみてはいかがでしょう。そのほうがご飯も美味しく食べられそうではないですか？
気にしないのが一番。可能なら“見ないふり”で
飲食店でスマホを見ながら・触りながら食事をする人に不快感を覚えると話していた投稿者さん。しかしママたちからは、“あまり気にならない”という声が目立ちました。これも時代の移り変わりでしょうか。しかし投稿者さんと同じように、外食中にスマホを見る・触る行為を不快に感じるママもいました。投稿者さんだけが思っているのではないことがわかりましたね。
時代が移り変わることで価値観が変わることもあれば、どれだけ時代が変わっても変化しないものもある。人それぞれというもの。あまり気にしないほうがいいのかもしれませんね。また、なぜ飲食店で食事をしながらスマホを見る・触るのかについての理由も紹介されていますから、もしそれを見て許容できるようであれば、どうか“見ないふり”をしてあげてください。そのほうが、お互いのためになるかもしれませんよ。