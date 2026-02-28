＜中間速報＞古江彩佳と竹田麗央が日本勢トップ浮上 山下美夢有は苦戦
＜HSBC女子世界選手権 3日目◇28日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが進行している。全選手が前半を終えて、古江彩佳と竹田麗央がスコアを伸ばし、日本勢トップのトータル6アンダー・11位タイに浮上している。
〈連続写真〉秘密はリズムにあり 古江彩佳の最新スイング
山下美夢有は13ホール消化時点で2つ落とし、岩井明愛、馬場咲希と並ぶトータル3アンダー・20位に後退。西郷真央はトータル2アンダー・30位タイで後半を回っている。勝みなみ、岩井千怜、吉田優利はトータルイーブンパー・40位タイ。笹生優花はトータル5オーバー・61位タイにつけている。トータル10アンダー・単独首位にエンジェル・イン（米国）。1打差2位タイにはミンジー・リー（オーストラリア）とアリヤ・ジュタヌガーン（タイ）が続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億6830万円）。優勝者には45万ドル（約7020万円）が贈られる。
