2児の母・柳原可奈子、“ぴよぴよ王が見守ってくれている”娘への手作り弁当披露「かわいい」「開けた瞬間から嬉しいお弁当」

2児の母・柳原可奈子、“ぴよぴよ王が見守ってくれている”娘への手作り弁当披露「かわいい」「開けた瞬間から嬉しいお弁当」