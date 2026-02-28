2児の母・柳原可奈子、“ぴよぴよ王が見守ってくれている”娘への手作り弁当披露「かわいい」「開けた瞬間から嬉しいお弁当」
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が25日、自身のインスタグラムを更新。娘のために作った手作り弁当を披露した。
【写真】「開けた瞬間から嬉しいお弁当」柳原可奈子が披露した“ぴよぴよ王”のデコ弁
柳原は「ちくわにコーンを挟んだぴよぴよ王が見守ってくれている本日のお弁当」と彩り豊かな“デコ弁”の写真を公開。卵焼きにはほうれん草を加え、しいたけや野菜のおかずもバランスよく詰められており、ちくわとコーンで作られた“ぴよぴよ王”は、小さな王冠をのせたキュートな仕上がり。ミニおにぎりや星形にくり抜かれた野菜など、細やかな工夫が光る内容となっている。
柳原は「大好きなしいたけさんもいっぱい食べて雨の1日頑張ってきてね」と娘へのメッセージも添え、母としての愛情をにじませた。
コメント欄には「ぴよぴよ王可愛いです」「毎回愛情たっぷり栄養満点ですね！」「開けた瞬間から嬉しいお弁当ですね」「毎回違うデコ弁発想に驚きです」「ママからお弁当を通してエールがあると思ったら、お子さんも頑張れますね」など称賛の声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
