アニメ「タッチ」の上杉達也役の声優で知られる三ツ矢雄二（71）が28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。転倒し、顔面を強打したその後の経過を報告した。

昨年12月に「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした」と書き出し、湿布を貼り、目元が腫れている顔の写真を公開。

「救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです。おでこがえぐれて、まぶたを4ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛」と状況を説明。

続けて「脳内に出血も見られたそうです。打ち所が悪かったら死んでたかもね。鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」とつづっていた。

26日には「だんだん回復して来ました。まだ、頭はジンジン痛いけど。おでこの左側にでっかい傷跡が残ってます」とつづり、現在の写真を公開。顔には湿布が貼られていた。

続けて「ショック！でも頑張って、ボチボチ仕事も再開する事にしました。明日、もう一度頭のCT撮影です。出血していませんように、祈ってます」と締めくくった。

そして今回、近影を公開した上で「病院、行って来ました。CTの結果は怪我当時の頭の中の出血（硬膜外血腫）は消えていました。新たな出血も見られず、正常と判断されて、ホッ。でも、また、頭をぶつけたりすると出血し易くなっているから要注意と、釘を刺されました」と報告。

「まだ3月いっぱい、頭のジンジンが無くなるまで、なるべく安静に過ごさなければなりません。様子を見ながら、ボチボチと働きます。皆さんから沢山のお見舞いのメッセージを頂きました。感激です」と感謝した。

「あと個人的に、戸田恵子さんが、ウチまで何回かご飯を作りに来てくれました。持つべき者は『幼なじみ』ですね。感謝。気を失って血だらけで倒れていた僕に、救急車を呼んでくれたのは、お巡りさんでした。警察にも感謝。今後、お酒は控えめに（って飲むんかい！）、って言うか、なるべく飲まずに過ごしたいと思います。ユウジ、反省」と記述。

「最後にもう一度、沢山のメッセージ、ありがとうございました。そして、ご心配かけました。頭ジンジン以外、心はとても元気で健やかにすごしていますので、ご安心を」と締めくくった。