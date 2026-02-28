◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

女子シングルスの準々決勝が28日に行われ、世界ランク6位の張本美和選手が同2位の王曼碰選手(中国)に2-4(8-11、2-11、11-9、5-11、14-12、6-11)で敗れました。

相手は過去10戦全敗の難敵。第1ゲームは序盤にリードを奪うも逆転で落とします。続くゲームも流れをつかめず大差で落としました。

落とせば後がなくなる第3ゲームは、一進一退の展開。8-7と1点リードのタイムアウト明けできっちり得点。その後、先にゲームポイントを握ると、10-9から王曼碰選手のサーブがフォルトとなり、ラッキーな形でゲームを奪取します。

するとこのタイミングで張本選手がメディカルタイムアウトを要求。今大会も女子ダブルス、混合ダブルスの3種目に出場する17歳が、股関節を気にするしぐさをみせ、一時試合が中断します。

その後、約10分ほどでコートに戻った張本選手は試合を再開。状態が心配される中、第4ゲームを落とし崖っぷちへ。それでも第5ゲームは我慢のラリーと時折鋭い強打をみせ、大接戦の末に1ゲームを取り返します。第6ゲームも世界2位に食らいつきますが、ここで力尽き、準々決勝敗退となりました。

ケガの心配もされる張本選手は、同日に早田ひな選手との女子ダブルス決勝も予定されています。

▽準々決勝カード張本美和 2−4 王曼碰(中国)孫穎莎(中国) − 早田ひな陳幸同(中国) − 陳熠(中国)王芸迪(中国) − ウィンター(ドイツ)