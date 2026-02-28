お笑いトリオ、3時のヒロインのゆめっち（31）が、27日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）にVTR出演。整形手術について語った。

この日は「クローゼットにこだわる芸能人のご自宅9連発SP」と題して放送された。

自宅を紹介する中、スタッフから「最近またおきれいになられましたよね」と質問を受けたゆめっち。23年に整形手術を受けており「お金をかけましたので。アップデートしました。お鼻を高くしたんです。その時モデルに言ったのが松本若菜さん。松本若菜さんのお顔がすごい好きだったので」と振り返った。

鼻以外にも「フェイスラインの脂肪吸引と糸リフトっていうやつを3年前ぐらいにして」と説明。かかった費用については「ステップワゴン1台分」とぼかして笑った。

失敗談も語り、フェイスラインについては「ちょっと脂肪を抜きすぎちゃって」と苦笑い。「ガンダムのプラモデルみたいなバランスになっちゃって。めっちゃ顔ちっちゃくて体デカいみたいな。『さすがに変だよ』って周りに言われたので、去年おなかの脂肪を吸引して顔に付け戻して」と一度抜いた脂肪を元に戻したと明かしていた。