ニューヨークとさらば青春の光が人間の欲望と本性を暴くABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。

2月24日（火）の同番組では、森香澄が仲良しの飲み友達とのプライベートな様子を語る場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回のスタジオでは、森香澄がゲストに登場。シーズン1以来の出演となる森を、ニューヨーク・屋敷は「（番組）初期に来てくださって、そこからとんでもなく売れた」と迎える。

そんな森は、同番組の看板企画「山本裕典、ホストになる。」のVTRを受けてお酒の強さについて問われると、「めちゃくちゃ強いと思われてるんですけど、弱いです」と意外な事実を告白する。

屋敷が「過去にやらかしたこととかあります？」と質問すると、森は「大学生のときは、サークルとかでブルーシートが敷かれた合宿所みたいなところで…。汚しても施設に迷惑がかからないように」と大学時代を回顧した。

©AbemaTV,Inc.

さらに、現在の“飲み仲間”について、井桁弘恵と家飲みをしていると明かした森は、「家でご飯を食べながら飲む」とプライベートの様子を語った。

そこでMCから「何の話をするんですか？」と聞かれた森は、「悩み」と一言で回答。

「（井桁と）同じ立場で、同じ番組の別の回に呼ばれることが多い」とし、「この番組どうだった？」「どういう立ち位置で行けばいい？」「このアンケートどう書いた？」などと、仕事の相談をし合っていると明かした森に、屋敷は「お互いまだまだ売れたそうですね」とコメントしていた。