コンテストの総合優勝作品に選出されたミナミゾウアザラシの子ども2頭の写真/Matthew Smith/UPY2026 via CNN Newsource

（CNN）オーストラリア人写真家マティ・スミス氏が、2026年度の水中写真家コンテスト大賞を受賞した。受賞作品はフォークランド諸島の岩場にいるミナミゾウアザラシの子ども2頭を撮影した写真だ。

主催者の声明によると、「岩場のルーキー」と名付けられたこの写真がコンテストの総合優勝を飾った。コンテストには7900件を超える応募があったという。

沈没船やエビ、サメ、そして卵を守る母タコなどの写真は他の部門の受賞作品に選出された。

スミス氏は声明の中で、数十頭のアザラシの子どもが互いに重なり合いながら、「ぎこちなく泳ぎ方を学んでいる」のを目にしたと述べている。母親は子どもたちを置いてその場を去ったとみられる。

「現地での最初の夜に空が色鮮やかに輝いた。光が消える前に数枚の写真を撮影することができた」とスミス氏。それが旅の「決定的瞬間」だったという。

審査委員長のアレックス・マスタード氏は、スミス氏の作品と、そこに込められた自然の回復力についての物語を称賛した。

「ゾウアザラシは絶滅寸前まで乱獲された。油分を豊富に含むその脂肪は、照明燃料からマーガリンまで、あらゆる用途に利用されていた」（マスタード氏）

「幸いなことに、乱獲は間一髪のところで止まった。過去100年間におけるゾウアザラシの個体数の回復は、海の世界の回復力を示す素晴らしい事例だ」。マスタード氏はそう言い添え、受賞作品を「美しく、希望に満ちた写真」と評した。

各部門の受賞作品には、旧日本海軍の沈没艦の砲台、愛情を込めて卵を守るメスのタコ、クマノミの卵が孵化（ふか）する瞬間など、息を呑（の）むような写真が並んだ。

日本の写真家、堀口和重氏は並外れた忍耐力を発揮し、上記のクマノミの写真を撮影した。写真は卵の孵化を見守る親魚の様子を捉えている。同作は生き物の行動・習性に特化した部門での受賞を果たした。

堀口氏は声明で、3年以上クマノミを撮影してきたが真に成功したのはこの1枚だけだと語っている。

別の部門の受賞者には、米国の写真家サム・ブラント氏も名を連ねた。同氏はレンズに向かって突進してくるヒョウアザラシを捉えた写真で、新進気鋭の水中写真家に与えられる部門賞を獲得した。

ブラント氏は声明で「ヒョウアザラシは、驚くほど多様な支配行動（自らの優位性を誇示する行動）を繰り出してくる」と指摘。

「当該のヒョウアザラシはそれら全てを駆使し、私の周りを軽々と動き回っていた」「鋭い歯が並ぶ巨大な口が、まっすぐ私に向かって突進してくるのを見た時の興奮は、決して忘れられない」（ブラント氏）