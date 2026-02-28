「大丈夫か？」事故現場で処理中のパトカーにスリップした暴走車が激突　巻き込まれた女性警察官と運転手けが　アメリカ

アメリカ・ニューヨーク州で、事故の事後処理にあたっていた警察官に車が突っ込んでくる瞬間がカメラに捉えられた。車は猛スピードで接近し、パトカーに衝突。フロント部分が大破するほどの衝撃だった。

警察官に暴走車が“突撃”

アメリカ・ニューヨーク州で13日に撮影されたのは、まさに九死に一生の思いも寄らない危険な瞬間だ。

警察官に車が猛スピードで突っ込んできた。一体、何が起きたのか。

当時、女性警察官が事故現場へと駆けつけ、別の警察官とともに事後処理に当たっていた。

すると画面左奥から、黒い車が横滑りしながら、勢いよく向かってきた。警察官は逃げる間もなく巻き込まれてしまう。

2人けがも“命に別条なし”

果たして無事だったのか。男性警察官が「大丈夫か？」と声をかけると、ぶつかった女性警察官は「えぇ…大丈夫よ」と返事をした。

女性警察官は仲間の手を借り、なんとか立ち上がっていた。

車は止めていたパトカーと衝突し、フロント部分が大破していた。この事故により、女性警察官と車を運転していたドライバーがけがをしたが、命に別条はないという。

（「イット！」 2月26日放送より）