¡Ú¥¹¥¡¼¡ÛÃ«°¦Î¿¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÆæ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡×¡¡½ÐÀ¸µÏ¿¤ÎÉã¿ÆÍó¤¬¶õÇò¤Ë
¡¡ÊÆ¹ñ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¹ñÀÒ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤âÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡á£²£²¡Ë¤Î½ÐÀ¸µÏ¿¤Ç¡¢Éã¿ÆÍó¤¬¶õÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£²£·Æü¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÆæ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Â£ì£á£ó£ô¡×¤¬Æþ¼ê¤·¤¿½ÐÀ¸¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤Ï¡¢£²£°£°£³Ç¯£¹·î£³Æü¤ËÃ«¤¬ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ºÝ¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¡¦¥°¡¼»á¤ÎÌ¾Á°¤Î¤ß¤¬¿Æ¤È¤·¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ã«¤ÎÉã¿Æ¤¬ÊÆ¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤ÏÉã¿Æ¤¬ÊÆÌ¾Ìç¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂ´¤À¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Àµ¼°¤Ë¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó»á¤ÏËÌµþÂç³Ø¤Ç²½³Ø¤Ê¤É¤òÀì¹¶¡£Æ±»þ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢£²£°Âå¤Ç°ÜÌ±¤È¤·¤ÆÅÏÊÆ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£Â´¶È¸å¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç£Í£Â£Á¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤ò»ý¤ÄÃ«¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤¿£²£°£±£¹Ç¯¡¢¹ñÀÒ¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÃæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñÆâ¤ÇÌÔÈ¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆËÌµþ¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¡Ê¼ë°×¡á£²£³¡Ë¤ÈÃ«¤Î£²¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬£³Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×Ìó£²£±²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÍ½»»Êó¹ð½ñ¤¬Î®½Ð¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï£²¿Í¤¬¡Ö¥«¥Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÀÒ¤òÇä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡Ã«¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê¤É¤Î¹¹ðÅã¤È¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤ÏÌó£³£¶²¯±ß¤ò²Ô¤¤¤À¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥°¡¼¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ïÌÜ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë£²¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£