第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA、ふっくらお腹披露の夫婦ショットに反響「旦那さんイケメン」「雰囲気そっくり」
【モデルプレス＝2026/02/28】カリスマトレーナーのAYAが2月27日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開した。
【写真】第1子妊娠の42歳美女トレーナー「雰囲気そっくり」イケメン夫と2ショット
AYAは26日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜※この日はよる9時40分〜）に夫とともに出演。「家のお悩み解決SPという事で、今回は旦那の実家を訪問しリノベーション企画 生まれ変わったお家にお義母さんも大喜び まだまだ『ここをこうした方がより良いかも箇所』が山程あるので、また機会があれば」と番組の企画についてつづり、番組のセットの中で夫とふっくらとしたお腹に手を添えた自身の2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「旦那さんイケメン」「素敵なご夫婦」「お似合い」「かっこいい2人」「お腹大きくなりましたね」などと反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第1子妊娠の42歳美女トレーナー「雰囲気そっくり」イケメン夫と2ショット
◆AYA、夫婦ショット公開
AYAは26日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜※この日はよる9時40分〜）に夫とともに出演。「家のお悩み解決SPという事で、今回は旦那の実家を訪問しリノベーション企画 生まれ変わったお家にお義母さんも大喜び まだまだ『ここをこうした方がより良いかも箇所』が山程あるので、また機会があれば」と番組の企画についてつづり、番組のセットの中で夫とふっくらとしたお腹に手を添えた自身の2ショットを公開した。
◆AYAの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「旦那さんイケメン」「素敵なご夫婦」「お似合い」「かっこいい2人」「お腹大きくなりましたね」などと反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】