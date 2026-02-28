政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２８日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）に生出演した。

番組では、消費税の減税などを超党派で議論する国民会議の初会合が２６日に首相官邸で開かれたことを報じた。

今回の国民会議は、２年限定の飲食料品の消費税率ゼロや「給付付き税額控除」の制度設計がテーマ。

高市早苗首相は消費税減税を巡り、物価動向や感染症拡大などの事態に合わせ、税率を柔軟に変更できないかと提起した。飲食料品の税率ゼロに向け夏前に中間取りまとめを行い、早期に法案を提出したいと意欲を表明した。

会議には自民党と日本維新の会、チームみらいが参加。中道改革連合と国民民主党は出席を見送った。参政党、共産党、れいわ新選組は会議に呼ばれなかった。

出席を見送った中道と国民についてＭＣを務める同局の松尾由美子アナウンサーは田崎氏に「両党とも、消費減税も給付付き税額控除も、大きな方向性は（与党と）重なっているように思えたんですけれども、急にここにきて警戒感を示したように思えるのは、どうしてなんでしょう？」と尋ねた。

田崎氏は「それはやっぱり、このまま会議に参加して議論が始めた場合、責任だけ負わされるになるんじゃないか…という警戒感があるんですけれども」と指摘し「ここは、チームみらいの安野さんが言われていることが正しくて。自分たちは、自分たちの政策を実現するのに近づくんで参加することにしましたって言われてるんですね。自分たちの政策を実現するために入るんだという発想に立てば中道も国民民主も参加した方がいいんです」と提言した。

さらに「法案の形で出されて国会審議になると、対立ムードになりますから。案を作る状態から参加すると、１つの方法なんですけれども…実現しようと思えば」とし「しかし、やっぱりそこは政治的な思惑？マイナス面を背負いたくないとか…ということで、やっぱりついつい慎重になっているんだろうと思います」と解説。これに松尾アナは「じゃあ、国民民主も中道も何かをクリアすれば、条件をクリアすれば、途中から参加してくる？」と聞くと田崎氏は「可能性もあります」と述べた。松尾アナは「どんな形で？何をクリアすれば、どの段階に入ってくるんでしょうか？」と聞いた。田崎氏は「どの段階か、何をクリアすればいいかっていうのは、まだはっきりしないんですけれども」とし「僕はどっかの段階で参加した方が党にとって得なんで参加するんじゃないかなと思ってるんですけれども、そこはまだ分からないです」と明かし「自民党の方の読みでは、まず、国民が参加してくれるんじゃないか。国民が参加すれば、中道も参加してくれるんじゃないかという読みです」と解説していた。