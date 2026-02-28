『リラックマ』初のTVアニメ４月から朝に放送 ナレーションは幾田りら
『リラックマ』初のテレビアニメが４月４日午前９時２５分からTBSにて放送されることが決定した。あわせて第１弾PV・第１弾キービジュアルが公開され、ナレーションを主題歌アーティストである幾田りらが担当することを発表された。
今回公開された第１弾PVは、様々な姿に扮して旅するリラックマたちと、幾田りらによるナレーションが“ごゆるり”と楽しめる映像となっている。また、第１弾キービジュアルにて、シーズンタイトルがアニメ「リラックマ 〜ごゆるり夢の旅〜」であることが解禁。リラックマの仲間たちなど、たくさんの要素が詰まったビジュアルとなっている。
リラックマは、2003年に第1号グッズが販売され、大人の女性を中心に人気が沸騰。多数の企業のキャンペーンにも採用され、今や国内外を問わず広く愛されるキャラクターになっており、Netflixで2019年に初めてアニメ化された。
＜監督（前編）：板津匡覧コメント＞
「リラックマ」が、初めてのテレビアニメ化を迎えます。
今回のテーマは「ごゆるり夢の旅」。
ふんわりカラフルな夢の世界を舞台に、リラックマたちが自由自在に旅をします。
手描きアニメならではの柔らかなタッチのなかに、ここでしか見られないリラックマの多彩な姿を詰め込みました。
忙しい日常の手を少し休めて、ぜひ親子で一緒に、まったり、ごゆるりお楽しみ下さい。
＜監督（後編）：かまくらゆみコメント＞
春からかわいいリラックマと仲間たちが皆さんの朝のひと時に登場です。
新たな出会いといつもながらのゆったりした空気感をお届けします。
今日は何をしようかな？ と迷ったらリラックマと共に
自由に飛び出してみませんか？
日頃の何気ない日常に、ささやかな味わいや彩りをそえる様な
アニメーションをごゆるりとお楽しみ下さい。
＜キャラクターデザイン：森田千誉コメント＞
子供の頃、文房具等でとてもお世話になったリラックマ。
大人になって、アニメとして携われるとは思ってもいませんでした。
クマたちの新しい一面に、より親しみを感じて頂けるように、原作から「クマたちらしさ」を研究しました。あたたかみを感じて貰える様に、様々なタッチで描いています。
クマたちの気ままな姿を動きでも感じて貰えたら幸いです。
リラックマたちの旅を、一緒にごゆるりと見守って頂けたら嬉しいです。
＜音楽：横関公太コメント＞
ほっこりした時間が流れるリラックマたちの世界を大切にしながら、心が弾むような冒険のワクワクや、つい慌ててバタバタしてしまう瞬間にも寄り添いながら作曲しました。聴くだけで気持ちが明るくなったり、口ずさみたくなるような、楽しいメロディを意識しています。
やさしい時間の流れとともに、リラックマたちの世界を彩る音楽にも、ぜひ耳を傾けてお楽しみください。
＜音楽：池田善哉コメント＞
曲作りの過程では、リラックマたちの動きを思い浮かべながら、どんな音楽がいいかなと想像し、彼らと一緒の時間を過ごすような感覚で音楽を作っていました。とても楽しい時間でした。
音楽は３人で各話ごとに担当を分けて制作しています。ゆるりとした空気感の中で、それぞれが細かなこだわりを込めることができたと思います。リラックマたちがアニメの世界でゆるりと動く、その後ろで音楽を紡げたことを嬉しく思います。
＜音楽：菅野みづきコメント＞
作品のとても可愛らしい世界観に私自身も癒やされながら制作いたしました。
各キャラクターの魅力はシナリオから既に溢れておりましたので、楽曲では彼らがアニメの中で出会う舞台や国の空気感、物語を大切にしながら制作しています。
アニメならではの意外な展開やリラックマらしいゆるりとした癒やし、毎話ごとに新しいリラックマたちに出会える素敵な作品だと思います。ぜひご覧ください！
