１月末に転倒し、脳内出血していたことを報告していた声優の三ツ矢雄二が２７日、Ｘを更新。その後の経過を報告した。

三ツ矢は１月２７日に泥酔して転倒。意識がない中、鼻の骨折、ひたいを大きく切ってしまい縫った他、脳内出血もあり、気付いた時には病院に搬送されていたと報告していた。

２７日のＸでは「病院、行ってきました。ＣＴの結果は怪我当時の頭の中の出血（硬膜外血腫）は消えていました。新たな出血も見られず、正常と判断されて、ホッ」と脳内出血は良くなっていたと明かした。

だが出血しやすくなっていることから、頭をぶつけるなどは要注意とクギを刺されているといい「まだ３月いっぱい、頭のジンジンが無くなるまで、なるべく安静に過ごさなければなりません。様子を見ながら、ボチボチと働きます」とした。

怪我をしたときの写真は顔中、絆創膏だらけの衝撃的なものだったことから、「皆さんから沢山のお見舞いのメッセージを頂きました。感激です」と感謝。また、友人の戸田恵子へ「ウチまで南海がご飯を作りに来てくれました。持つべきものは『幼なじみ』ですね」とこちらにも感謝。「気を失って血だらけで倒れていた僕に、救急車を呼んでくれたのは、おまわりさんでした。警察にも感謝」とつづった。

今後はお酒についても「なるべく飲まずに過ごしたいと思います」と約束していた。

三ツ矢はアニメ「タッチ」の上杉達也、「キャプテン翼」の新田、「キャンディ・キャンディ」のアーチ、「陽あたり良好！」の高杉勇作などの声で人気を確立した。