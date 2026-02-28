ここ数年にわたって大卒ルーキーが即戦力としてチームに好影響をもたらす事例は多い。今季にその筆頭として挙げられるのが浦和レッズの肥田野蓮治だろう。



全国高校サッカー選手権でベスト4を経験した関東第一高校から桐蔭横浜大学に進学。レギュラーとして活躍し、3年時に浦和への加入内定を勝ち取った。



すると昨季のJ1第37節・ファジアーノ岡山戦で大学在学中ながら浦和デビューを果たすと、中島翔哉のスルーパスに抜け出して初ゴールをゲット。正式加入前からセンセーショナルな活躍を見せ、サポーターの心を掴んだ。





今季も開幕戦から先発に名を連ねると、松尾佑介とともにハイプレスを繰り返して勝利に貢献。第3節の横浜F・マリノス戦にもスタメン出場し、早くも欠かせない存在として台頭している。そんな肥田野の武器は圧巻のスピードだ。横浜FM戦では60分の出場ながら30回のスプリント回数を数えるなど素早い抜け出しで敵を置き去りにし、相手ゴールに襲い掛かる。そしてホーム開幕戦となる鹿島アントラーズ戦でも先発入り。宿敵を相手にネットを揺らすことができるか。試合は14時からキックオフだ。