◆新日本プロレス「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ＵＳＡ」（２７日、米ニュージャージー州トレントン・ＣＵＲＥ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ａｒｅｎａ）観衆２６０５

新日本プロレスは２７日（日本時間２８日）、米ニュージャージー州トレントンのＣＵＲＥ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ａｒｅｎａで「ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ ＵＳＡ」を開催した。

メインイベントのＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権で王者・辻陽太が・アンドラデ・エル・イドロと３度目の防衛戦を行った。

アンドラデは、２・１１大阪でのゲイブ・キッドとの次期挑戦権をかけた一戦を制しトレントンで辻に対峙した。試合は、２６分４４秒 逆エビ固めで辻が勝利しＶ３を飾った。

さらにＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合は、

王者・エル・ファンタズモにＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが挑戦。１５分時間切れとなったが、５分１本勝負の延長戦となりＴＡＫＥＳＨＩＴＡが２分４３秒、レイジングファイヤーでファンタズモを破り王座を奪取した。

ＩＷＧＰタッグ選手権は、王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅがトーア・リオナ、ビショップ・カーンと対戦しＹｕｔｏ―Ｉｃｅが１７分５８秒 Ｋ．Ｏ．Ｂでカーンを沈め４度目の防衛に成功した。

◆２・２７トレトン大会成績

▼第１試合 ３０分１本勝負

〇デビッド・フィンレー（１２分２０秒 オーバーキル↓体固め）フレッド・ロッサー●

▼ＮＪＰＷ ＳＴＲＯＮＧ 無差別級選手権試合 ３０分１本勝負

〇挑戦者・ボルチン・オレッグ（１４分０２秒 カミカゼ↓片エビ固め）王者・石井智宏●

▼ＡＥＷナショナル選手権試合 ６０分１本勝負

〇リコシェ（１４分２９秒 スピリットガン↓片エビ固め）挑戦者・石森太二●

▼第４試合 ３０分１本勝負

ＫＵＳＨＩＤＡ、〇エル・デスペラード（１３分５７秒 ピンチェ・ロコ↓体固め）アレック・プライス●、ジョーダン・オリバー

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

王者・エル・ファンタズモ（１５分００秒 時間切れ引き分け）挑戦者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

▼同 ５分１本勝負（延長戦）

〇挑戦者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（２分４３秒 レイジングファイヤー↓片エビ固め）王者・エル・ファンタズモ●

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、〇Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ（１７分５８秒 Ｋ．Ｏ．Ｂ↓片エビ固め）挑戦者組・トーア・リオナ、ビショップ・カーン●

▼ＩＷＧＰ女子選手権試合 ６０分１本勝負

〇王者・朱里（１７分５６秒 朱世界↓片エビ固め）挑戦者・アティーナ●

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

〇王者・辻陽太（２６分４４秒 逆エビ固め）挑戦者・アンドラデ・エル・イドロ●