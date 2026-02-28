お笑いコンビ、三四郎の小宮浩信（42）が28日深夜放送のニッポン放送「三四郎のオールナイトニッポン0（ゼロ）」（金曜深夜3時）に生出演。トヨタ自動車の豊田章男会長（69）がサプライズで電話出演を果たす一幕があった。

番組の冒頭、話題は明治生命の「理想の上司」アンケートの結果だった。男性部門では昨年6位の麒麟・川島明が、昨年までV9だったウッチャンナンチャンの内村光良を退け、初のトップに立った。アンケートは明治安田生命が今春社会人になる学生880人に聞いた。

小宮は「一番、このランキングで納得がいってないところがあるんですよ」とした上で「それは1位が豊田章男じゃないということだ！」と絶叫。「オヤジ、待たせたな。正直、理想の上司ランキングの話題になった時から、そわそわしとったよ。今にも来ると思っとったやろ！ ワシの話は…欲しがってたやろ！ やってやったから」と主張。そして番組のタイトルコール後、ブース内に電話音が鳴り響いた。

小宮が恐る恐る電話に出ると「もしも〜し！ 待たせたな！ オヤジだよ！」と声が弾んだ。相方の相田周二は思わず「変な電話つなげんなよ」とツッコミを入れつつ「まさかよね？ ガチモン？」と驚きの声を上げた。

そして再び電話音がこだまする。小宮が電話に出ると「酔っぱらいジジイだよ！」。三たび電話が鳴り、小宮から「ラジオやってるんですけど」と制すると、電話の向こうから「知ってますよ」と返答があった。

小宮は「どなたですか？ 名乗ってください」と聞くと、「豊田章男です！」にブース内は大爆笑。小宮は「ホントに？」と驚いた。

豊田会長は「ホント！」と返答。このタイミングでブース内で豊田会長とZOOMがつながり、相田は「モニターに豊田章男さんが映ってる！」と絶叫。豊田会長は「本物！ 本物！ 焦ったやろ！」と返答した。

小宮は今まで発言をめぐって「一言ごめんなさい、今まで」と謝罪した上で「切る？」と恐れをなした。それでも豊田会長は「切らないで。オヤジと息子の会話しようよ。だって散々、オヤジって言ってたでしょ？」と語った。

小宮が「はい」と返答すると、豊田会長は「何か言葉遣い変わった」とツッコミ発動。小宮が「オヤジって言ってたかな〜。言ってましたっけ？」ととぼけると、豊田会長は「さっき酔っぱらいのジジイって言ってたよ」と的確に指摘した。

小宮は「豊田さんって分からなかったし、何かのイタズラかなと思ってて」と弁明。豊田会長が「ちゃんと起きたんですよ、このために」と明かすと、驚きの声が上がった。

その後は豊田会長は出演経緯などを明かし、ラジオは盛り上がった。

▽理想の上司トップ10（男性）

1位 川島明 （去年6位）

2位 内村光良（去年1位）

3位 鈴木亮平（初）

4位 安住紳一郎（去年3位）

5位 カズレーザー（4年ぶり再登場）

6位 ムロツヨシ（去年8位）

6位 伊沢拓司（2年ぶり再登場

8位 大谷翔平（去年2位）

8位 大泉洋（去年9位）

8位 藤井貴彦（2年ぶり再登場）