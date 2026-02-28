前田敦子、大胆露出カットで潔い脱ぎっぷり インナー着けていない自転車ショットは「私の願望が出ています」【Beste】
【モデルプレス＝2026/02/28】女優の前田敦子が28日、都内で行われた写真集「Beste」（講談社）の発売記念会見に出席。脱ぎっぷりを絶賛される場面があった。
【写真】34歳元AKB「私の願望が出ています」インナーなしカット
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田が「これが最後」と語る14年ぶりのメモリアル写真集。オーストリア・ウィーンを舞台に、30代の女性の“大人の恋”をテーマに大人の女性としての魅力を余すことなく表現。「最後の写真集として後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色気漂う表情と、過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころとなっている。
大胆なカットが収録されていることでも話題の同写真集だが、担当編集から「いい脱ぎっぷりで潔かった」と声が飛ぶと、前田は「脱ぎっぷりに関しては、普段の私はそういう性格なのかなと撮影していて思いました。10代から人がたくさんいる中で着替えるのが当たり前でしたし、根付いているものがあるんだなと（笑）。久しぶりに人前で肌を出すことに最初は躊躇するかと思ったのですが、すごく楽しくて（笑）」とあっけらかんと話し、「『よく見える角度はここかな』と、お姉様（女性スタッフ）たちがいっぱい考えてくれて、すごく楽しい作業でした。なので、写真になった時にそれを見てもらえる楽しみの方が大きかったですし、ヴィラの撮影は最後のほうだったので“もうすぐ終わるぞ、最後楽しもう”という感覚が強かったのと、やはりすてきな場所で撮影させてもらったので、そういう時に人間は動物的というか、開放的になれるんだなと感じました。あそこだからできたのかなと思いますね」と語った。
また、体づくりなどは撮影前にしっかり準備をして臨んだそう。そんな中、1番こだわった点は「どこを見せたらいいかなと考えた時に、背中やお尻をいい感じに見せるのはどうだろうかというところから始まって、あえてランジェリーの上にちょっとお肉が乗っている感じとかをこだわらせてもらいました（笑）」と打ち明け、ランジェリーなどのインナーを着けていないカットを撮影した際の気分については「特に（お気に入りカットの）自転車のところには写っていると思うんですけど、景色がすごくきれいなところばかりだったので、何も感じないというか、開放的ってこういうことかと経験しました。自転車のカットは開放的な中で、普段と違って人に見られているという意識がないような格好で自転車に乗りたかったんです。私の願望があそこに出ています（笑）。あのカットを落とそうかという話もあったんですけど、私がどうしても入れてほしいと言った唯一のカットです。“大人の恋”がテーマなんですけど、2人きりだったらこういうこともあるよねという、誰にも見られていない伸び伸びした自分を写せたらいいなと思いました」と語った。
ウィーンには初めて訪れたそうで「すごくすてきな街でしたね。夜の時間がすごく好きで、（昼と夜で）世界観が変わる街だなと思っていて、ぜひともデートで行ってほしいです。私は男性と歩いてみたいなと妄想しながら過ごしていました。『デートしたいな』って言って撮影していました」とコメントした。
さらに、打ち合わせを何度も重ね、構成やセレクトなどにも参加したという前田は、担当編集から「自己満足にはしたくない。読者にとって本当にいいと思ってもらえる作品にしたい」という言葉が印象的だったと聞くと「今はSNSが主流になっていて、Instagramなどで普段の写真は上げられる世の中じゃないですか。だから“写真集のよさはどこにあるんだろう”と考えた時に、普段SNSやメディアでは見せない姿を見せられたほうが、作品として確立できるのかなと思って、普段、自分が見せていない姿を見せられたらいいなと。1つの作品として世に残せたらいいなという思いがすごく強かったので、今まで自分がやってこなかったようなことを今回はやってみたいなとチームの皆さんと話し合って、準備してもらって、完成した時はすごく感動しましたね」と笑顔。スタッフの意見も尊重したそうで「自分がいいもの、自分がかわいいものはInstagramで見せられるかなと思っていたので、自分じゃない人に客観的な私のよさを選んでいただいたほうが、世の中の人に知らない私を見てもらえるのかなと思って、それはすごく意識していました」と打ち明けた。
そして、“最後の写真集”と謳っている点について聞かれると「本当に最後の写真集にしようと決めて作らせていただいたので、『なんで今になって？』という素朴な質問を近くでいただくこともあるんですけど、1番は昨年、芸能生活20周年を迎えた節目でもあったので、本当だったら年末に発売できていたらよかったのですが、立て込んでいたので、じっくり作りたいということで2月に発売させていただきました。自分の節目をしっかり残せるいい機会をいただけたかなと思います」と打ち明け、「ありのままの私というよりは、1つの作品として楽しんでいただきたいですし、女性の皆さんにも『ここ鍛えようかな』とか『この下着、すてきだな』とか、幸せになってもらうきっかけになったらうれしいなという気持ちを込めて写真集を発売しました。私にとってのベストな体型で挑めたと思うので、『Beste』という言葉は自分にとってすごくしっくりきています」とにっこり微笑んだ。
報道陣から、本当に最後の写真集なのか追及されると「本当に最後です（笑）。絶対最後です。私は決めたらブレないタイプなので、何が何でももう出すつもりはないです。書籍のようなものも考えていないです」ときっぱり。そんな最後の写真集でもある同写真集の出来栄えを聞かれた前田は「私にとっては本当に『Beste』なので、100点満点中1万点をつけさせていただいてよろしいでしょうか。準備の段階でずっと思っていたのは“花嫁さんの気持ちになろう”と。花嫁の皆さんってその日まで完璧な姿を準備しているなと思っていたんですけど、私はウェディングドレスを着た機会はないですけど、そんな気持ちだなと。自分のためだなって奮い立たせるのがすごく楽しかったので、写真がどう見えているかは皆さんそれぞれあると思いますけど、私の準備も含めてやれることはやったぞという意味で1万点をつけさせてください」と手応えをにじませた。
改めて、芸能生活20周年を振り返っての思いを尋ねられると「ここから20年のほうが楽しみだなと思いますね。がむしゃらだった20年だったので一瞬でした。ほとんど覚えてなくて（笑）。なので、ここからの20年は自分の中にちゃんと刻みながら、記憶に残しながら1つひとつを噛み締めていけたらいいなと思いますが、それぐらいがむしゃらだったから20年、ここまで過ごして来られたのかなとも思うので、ここからギアチェンジができたらいいなと思っています」と声を弾ませた。
加えて、これから挑戦したいことについては「お仕事では、今までもそうなんですけど“こうなりたい”というのがあまりないまま過ごしてきて、そのやり方が自分には合っているかなと思っているのですけど、あえて大きな目標を掲げてみてもいいのかなと思っているので、それを今、探している最中です。より色々なことに挑戦してみて、その中でこれだというものを掲げて10年くらい頑張ってみたいなと思いますね」と意気込み、「プライベートでは、海外旅行にプライベートでまったく行っていないなと。最後に行ったのは21〜22歳くらいの時かもしれないので、それをやりたいです。ヨーロッパをもうちょっと回りたいなと思いました。大人になった今、改めてゆっくり回ってみたい国がたくさんありますけど、現実逃避できるような国に行ってみたいなと思いますね」と目を輝かせた。
なお、会場には非常に多くの報道陣が詰めかけたが、前田は「うれしいです。今日はほかのイベントとかなかったんですかね」と投げかけ、「あってもこっちにきます」との声が飛ぶと、「本当ですか？優しいですね（笑）。ありがとうございます。応援しにきてくれている感じで、皆さんが笑顔でいてくれるのですごくうれしいです」と喜んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB「私の願望が出ています」インナーなしカット
◆前田敦子、脱ぎっぷりを絶賛される
AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田が「これが最後」と語る14年ぶりのメモリアル写真集。オーストリア・ウィーンを舞台に、30代の女性の“大人の恋”をテーマに大人の女性としての魅力を余すことなく表現。「最後の写真集として後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色気漂う表情と、過去の写真集を上回る大胆な露出への挑戦も見どころとなっている。
また、体づくりなどは撮影前にしっかり準備をして臨んだそう。そんな中、1番こだわった点は「どこを見せたらいいかなと考えた時に、背中やお尻をいい感じに見せるのはどうだろうかというところから始まって、あえてランジェリーの上にちょっとお肉が乗っている感じとかをこだわらせてもらいました（笑）」と打ち明け、ランジェリーなどのインナーを着けていないカットを撮影した際の気分については「特に（お気に入りカットの）自転車のところには写っていると思うんですけど、景色がすごくきれいなところばかりだったので、何も感じないというか、開放的ってこういうことかと経験しました。自転車のカットは開放的な中で、普段と違って人に見られているという意識がないような格好で自転車に乗りたかったんです。私の願望があそこに出ています（笑）。あのカットを落とそうかという話もあったんですけど、私がどうしても入れてほしいと言った唯一のカットです。“大人の恋”がテーマなんですけど、2人きりだったらこういうこともあるよねという、誰にも見られていない伸び伸びした自分を写せたらいいなと思いました」と語った。
◆前田敦子「男性と歩いてみたいなと妄想しながら」
ウィーンには初めて訪れたそうで「すごくすてきな街でしたね。夜の時間がすごく好きで、（昼と夜で）世界観が変わる街だなと思っていて、ぜひともデートで行ってほしいです。私は男性と歩いてみたいなと妄想しながら過ごしていました。『デートしたいな』って言って撮影していました」とコメントした。
さらに、打ち合わせを何度も重ね、構成やセレクトなどにも参加したという前田は、担当編集から「自己満足にはしたくない。読者にとって本当にいいと思ってもらえる作品にしたい」という言葉が印象的だったと聞くと「今はSNSが主流になっていて、Instagramなどで普段の写真は上げられる世の中じゃないですか。だから“写真集のよさはどこにあるんだろう”と考えた時に、普段SNSやメディアでは見せない姿を見せられたほうが、作品として確立できるのかなと思って、普段、自分が見せていない姿を見せられたらいいなと。1つの作品として世に残せたらいいなという思いがすごく強かったので、今まで自分がやってこなかったようなことを今回はやってみたいなとチームの皆さんと話し合って、準備してもらって、完成した時はすごく感動しましたね」と笑顔。スタッフの意見も尊重したそうで「自分がいいもの、自分がかわいいものはInstagramで見せられるかなと思っていたので、自分じゃない人に客観的な私のよさを選んでいただいたほうが、世の中の人に知らない私を見てもらえるのかなと思って、それはすごく意識していました」と打ち明けた。
そして、“最後の写真集”と謳っている点について聞かれると「本当に最後の写真集にしようと決めて作らせていただいたので、『なんで今になって？』という素朴な質問を近くでいただくこともあるんですけど、1番は昨年、芸能生活20周年を迎えた節目でもあったので、本当だったら年末に発売できていたらよかったのですが、立て込んでいたので、じっくり作りたいということで2月に発売させていただきました。自分の節目をしっかり残せるいい機会をいただけたかなと思います」と打ち明け、「ありのままの私というよりは、1つの作品として楽しんでいただきたいですし、女性の皆さんにも『ここ鍛えようかな』とか『この下着、すてきだな』とか、幸せになってもらうきっかけになったらうれしいなという気持ちを込めて写真集を発売しました。私にとってのベストな体型で挑めたと思うので、『Beste』という言葉は自分にとってすごくしっくりきています」とにっこり微笑んだ。
◆前田敦子「本当に最後です」
報道陣から、本当に最後の写真集なのか追及されると「本当に最後です（笑）。絶対最後です。私は決めたらブレないタイプなので、何が何でももう出すつもりはないです。書籍のようなものも考えていないです」ときっぱり。そんな最後の写真集でもある同写真集の出来栄えを聞かれた前田は「私にとっては本当に『Beste』なので、100点満点中1万点をつけさせていただいてよろしいでしょうか。準備の段階でずっと思っていたのは“花嫁さんの気持ちになろう”と。花嫁の皆さんってその日まで完璧な姿を準備しているなと思っていたんですけど、私はウェディングドレスを着た機会はないですけど、そんな気持ちだなと。自分のためだなって奮い立たせるのがすごく楽しかったので、写真がどう見えているかは皆さんそれぞれあると思いますけど、私の準備も含めてやれることはやったぞという意味で1万点をつけさせてください」と手応えをにじませた。
改めて、芸能生活20周年を振り返っての思いを尋ねられると「ここから20年のほうが楽しみだなと思いますね。がむしゃらだった20年だったので一瞬でした。ほとんど覚えてなくて（笑）。なので、ここからの20年は自分の中にちゃんと刻みながら、記憶に残しながら1つひとつを噛み締めていけたらいいなと思いますが、それぐらいがむしゃらだったから20年、ここまで過ごして来られたのかなとも思うので、ここからギアチェンジができたらいいなと思っています」と声を弾ませた。
加えて、これから挑戦したいことについては「お仕事では、今までもそうなんですけど“こうなりたい”というのがあまりないまま過ごしてきて、そのやり方が自分には合っているかなと思っているのですけど、あえて大きな目標を掲げてみてもいいのかなと思っているので、それを今、探している最中です。より色々なことに挑戦してみて、その中でこれだというものを掲げて10年くらい頑張ってみたいなと思いますね」と意気込み、「プライベートでは、海外旅行にプライベートでまったく行っていないなと。最後に行ったのは21〜22歳くらいの時かもしれないので、それをやりたいです。ヨーロッパをもうちょっと回りたいなと思いました。大人になった今、改めてゆっくり回ってみたい国がたくさんありますけど、現実逃避できるような国に行ってみたいなと思いますね」と目を輝かせた。
なお、会場には非常に多くの報道陣が詰めかけたが、前田は「うれしいです。今日はほかのイベントとかなかったんですかね」と投げかけ、「あってもこっちにきます」との声が飛ぶと、「本当ですか？優しいですね（笑）。ありがとうございます。応援しにきてくれている感じで、皆さんが笑顔でいてくれるのですごくうれしいです」と喜んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】