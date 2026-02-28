MBS野球＆競馬実況アナ告白 “伝説の言い間違え”「ドリフ！」＆“何語でどういう意味なのか”大変な馬名
あす3月1日放送のMBSテレビ『MBSマンスリーリポート』（前5：15 ※関西ローカル）は、先月に続いて「知られざるスポーツ＆競馬実況アナウンサー知られざる仕事の裏のウラ」の完結編を届ける。
【写真】関西のスポーツ中継でおなじみ…MBS近藤アナ、金山アナ、大村アナ、中野アナ
MBSでスポーツ・競馬の実況を担当するアナウンサー9人のうち、4人（近藤亨、金山泉、中野広大、大村浩士）が集合し、ラジオ中継はもちろん、テレビ中継であってもほとんど姿が映らない「特殊な仕事」の裏側に隠された、驚くほど地道でストイックな「プロの日常」を赤裸々に語り合う。
・絶対間違えられない！競走馬の名前が大変
ムビュリミュゴボカ、カポデテュティカピ、何語でどういう意味なのか。この2頭が競ったらどうする…。競馬実況アナ本音がさく裂。
・「ピッチャー、ドリフ！」伝説の言い間違えと救いのツッコミ
2018年、金山アナが、阪神・ドリス投手を「ドリフ」と言い間違えた痛恨のミス。その場を救ったのは解説・亀山つとむ氏の関西人らしい“神対応”だった。そして昨年、大村アナが実況で言った「ピッチャー変わりました、ドリスです。そして時刻は8時になりました」に、亀山氏は…。
・一瞬で球種を見極める「2秒早く言う」ワザ
なぜピッチャーが投げた瞬間に「スライダー」や「フォーク」などと判別できるのか。あらかじめ頭に入っているそのピッチャーが投げる球種×打者のスイングによって判断。さらに、先輩から受け継がれた「投げる2秒前に『投げました』と言う」テクニックがあるという。それでも間違ってしまった時は…。
このほか、実況の練習として、甲子園球場に向かう道中で向こうから歩いて来る人を描写するという、驚きの“自主トレ”や、ピンクや赤やオレンジの色鉛筆で何時間もかけてカラフルに仕上げる「塗り絵」から始まる競馬実況の準備など、まじめでストイックなのにちょっと笑えるエピソードも満載。
【写真】関西のスポーツ中継でおなじみ…MBS近藤アナ、金山アナ、大村アナ、中野アナ
MBSでスポーツ・競馬の実況を担当するアナウンサー9人のうち、4人（近藤亨、金山泉、中野広大、大村浩士）が集合し、ラジオ中継はもちろん、テレビ中継であってもほとんど姿が映らない「特殊な仕事」の裏側に隠された、驚くほど地道でストイックな「プロの日常」を赤裸々に語り合う。
ムビュリミュゴボカ、カポデテュティカピ、何語でどういう意味なのか。この2頭が競ったらどうする…。競馬実況アナ本音がさく裂。
・「ピッチャー、ドリフ！」伝説の言い間違えと救いのツッコミ
2018年、金山アナが、阪神・ドリス投手を「ドリフ」と言い間違えた痛恨のミス。その場を救ったのは解説・亀山つとむ氏の関西人らしい“神対応”だった。そして昨年、大村アナが実況で言った「ピッチャー変わりました、ドリスです。そして時刻は8時になりました」に、亀山氏は…。
・一瞬で球種を見極める「2秒早く言う」ワザ
なぜピッチャーが投げた瞬間に「スライダー」や「フォーク」などと判別できるのか。あらかじめ頭に入っているそのピッチャーが投げる球種×打者のスイングによって判断。さらに、先輩から受け継がれた「投げる2秒前に『投げました』と言う」テクニックがあるという。それでも間違ってしまった時は…。
このほか、実況の練習として、甲子園球場に向かう道中で向こうから歩いて来る人を描写するという、驚きの“自主トレ”や、ピンクや赤やオレンジの色鉛筆で何時間もかけてカラフルに仕上げる「塗り絵」から始まる競馬実況の準備など、まじめでストイックなのにちょっと笑えるエピソードも満載。