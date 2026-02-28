サッカーＪ２・モンテディオ山形の新スタジアム建設費の約３分の１にあたる約５０億円の調達が白紙になっていた問題で、クラブ運営会社は２６日、スタジアムの建設・運営を担うモンテディオフットボールパークが、不動産開発会社「エスコン」（東京）と資本提携を結び、最大５０億円の出資を受けると発表した。

運営会社の発表によると、エスコンがクラブ運営会社の株式の９８％を取得し、連結子会社とする。運営会社の株式は、３月に予定されるＪリーグの承認などを経て、６月３０日にエスコンに引き渡されるという。

これによって、新スタジアムは予定通り、県総合運動公園特設駐車場内に建設され、２０２８年８月の開業を目指すとしている。

運営会社は「地域ブランディングに貢献する新たなシンボルの創出、交流・関係人口の拡大、持続可能なまちづくりの実現につながる挑戦に共感してくれた」と、エスコンとの資本提携に至った経緯を説明。エスコンは「山形県が抱える課題を解決し持続可能な地域社会の実現に寄与する『交流・文化発信拠点』の創出を目指す」などとした。

エスコンは、２３年に開業したプロ野球・北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールド北海道」の命名権を取得し、球場の周辺開発にも取り組んでいる。今後は同社が培ってきたまちづくりの経験を生かし、新スタジアム事業を進めるという。

スタジアム建設を巡っては、モンテディオフットボールパークが昨年１０月、スポンサー企業だったＳＣＯグループ（東京）との支援関係を解消して、ＳＣＯが拠出予定だった約５０億円が白紙となっていた。

今回の発表に、吉村知事は「新スポンサー決定により、今後、新スタジアム建設事業が着実に進められ、新たなにぎわいの創出などにつながっていくと期待している」とコメントした。