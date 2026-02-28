イタリア・ミラノでＭａｘ Ｍａｒａ２０２６年秋冬コレクションショーが開催され、日本からも人気女優が訪れた。

ボーダーのようにお腹が横に開いた独創的なデザインのモノトーンコーデを披露したのは、女優・のん（３２）。「ＭａｘＭａｒａＦＷのミラノコレクションは歴史とモダニティをテーマに、現代のリアリティと融合させた軽やかなデザインが印象的で、心がわし掴みにされました」などとＳＮＳに投稿した。

サングラス姿のショットは特に、一瞬誰？！と聞き返したくなるほどのイメージががらりと変わったクールビューティ感。フォロワーからも「カッケー」「クール♥♥」「クールにもキュートにもなんでも着こなせる天才でございます」「可愛いと綺麗の絶妙なバランス」「シンプルな色だと美しさが際立つ」「見惚れてしまいました」などの声が届いている。

のんは２５日付ではドラマ「こちら予備自衛英雄補？！」のオフショットとして、志村けんさんの“変なおじさん”風の丸ひげのメイクをした衝（笑）撃姿を披露し、反響を呼んでいた。