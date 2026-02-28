懐かしい！平成アニメの描き下ろしビジュアル話題 『アキハバラ電脳組』に「90年代が詰まってて最高」「おいおいおいおい！」
アニメ制作会社の葦プロダクションが28日、公式Xを更新し、アニメ『アキハバラ電脳組』の描き下ろしビジュアルを公開すると、ネット上で「懐かしい！」「おいおいおいおい！」などと驚きの声があがっている。
【画像】平成アニメ感すごい！『アキハバラ電脳組』の描き下ろしビジュアル
Xでは「葦プロ50周年企画 描きおろしビジュアル公開 第15弾」とし、「花小金井ひばり&デンスケ『アキハバラ電脳組』より キャラクターデザインのことぶきつかささんの描きおろしです」と伝えられた。
『アキハバラ電脳組』は、1998年に放送されたテレビアニメで、島涼香、吉住梢、浅川悠、長沢美樹、林原めぐみ、堀江由衣、くまいもとこ、水田わさび、鶴ひろみ、山口勝平、関智一、かかずゆみらが出演。
懐かしい作品の描き下ろし記念ビジュアル解禁にネット上では「平成が、俺の平成が押し寄せてくる」「アキハバラ電脳組は世界一大好きな、今でも愛してやまないアニメです！」「キャラも音楽も脚本も平成と90年代が詰まってて最高なんだよ！」「大好きな平成アニメ作品」などの声が出ている。
