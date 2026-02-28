「ＤＯＭＯＴＯ」の堂本光一が２８日、都内で人気ファンタジーシリーズのアニメ映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の公開記念舞台あいさつに出席した。

通り魔に刺され命を落とし、スライムに転生したサラリーマンが新たな冒険を始める人気異世界ファンタジー。ゲスト声優を務めた光一は、主人公・リムル（岡咲美保）の前に立ちはだかる劇場版のオリジナルキャラクター・カイエン国の大臣・ゾドンを演じた。

光一がアニメ作品で声優を務めるのは２００６年のフジテレビ系アニメ「獣王星」以来２０年ぶり。「アニメとしては久しぶりになるんですけど、後輩もアニメ好きな子いますし。（Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２の）宮田くんから『転スラやるっすよね！』と。かなり好きみたいですから」と周囲の反響を実感。「（劇中キャラクターの）ゴブタが大活躍なので『この虫けらが！』と言ってしまって…この通りです！」と、ゴブタ役を演じる泊明日菜に直立のままおわびし笑わせた。

作中で描かれるシーンにちなみ「絆」を演じたエピソードについて尋ねられると、声優陣は次々にアフレコ中の共演者とのエピソードを披露。光一は単独でアフレコに臨んだことから「僕をオチに使ってませんか？」と苦笑しつつ「こうして温かく（客席から）見守ってくださっているみなさんと絆を感じています。アニメが好きな方たちは、僕のことを見たことない人もいるかもしれないので、どうぞお見知りおきを」と謙虚に話した。