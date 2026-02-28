◆練習試合 巨人―サムスン（２８日・那覇）

巨人・山崎伊織投手（２７）が２番手で今季最長３回を投げて１安打１失点。最速１４９キロの直球を軸に毎回の４三振を奪った。

先発・戸郷の後を受けて２回からマウンドへ。先頭は昨季韓国リーグで５０発、リーグ記録１５８打点で本塁打＆打点の２冠に輝いたディアズ。ＫＢＯが誇る左の大砲をまずは１４１キロのフォークで空振り三振に仕留めた。２死無走者からは通算２２２２安打、３５０本塁打のカン・ミンホを空振り三振。直球で追い込んでからスライダーを完璧な高さに決めた。

２回は２死から初ヒットを浴びたものの、後続をピシャリ。続く３回は先頭に四球、すぐさま二盗を許し、一ゴロの間に１死三塁。４番・ディアズとの２度目の対決は二ゴロに封じたが、その間に１点を失った。その後は１４６キロで見逃し三振を奪い、最少失点で切り抜けて那覇キャンプ最後の実戦を終えた。

自身の今季初実戦となった２１日・ヤクルト戦（那覇）で２回０封、２Kの好発進。開幕投手の最有力候補に挙がる右腕は「まだまだ実戦は続く。まだまだ、やることはいっぱいある」と高みを見据え、中６日でマウンドに上がっていた。