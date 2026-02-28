◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）

連日の“大谷フィーバー”だ。侍ジャパンの壮行試合・中日２戦目が行われる２８日、侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）を一目見ようと、この日も試合開始６時間前の時点で多くのファンがチームバスの入り口付近に集結している。

ファンの前に初めて現れた前日２７日にも、試合開始の７時間以上前の午前１１時から侍ジャパンのユニホームを着た人々の姿が多数。グッズショップにも多くのファンが足を運んだ。チームバスの入り口付近には大谷らの姿を確認しようと、２００人以上のファンが早くも集まった。ファンの数は午後２時すぎには６００人超まで増加。２時３０分すぎに１便目のチームバスが到着すると、大谷は乗っていなかったが「大谷〜」という声が上がった。

大谷は２７日の試合前練習ではフリー打撃を実施。カブス・鈴木誠也、レッドソックス・吉田正尚と“豪華共演”が実現した。主役となったのが、やはり大谷。３スイング目にあいさつ代わりの鋭い打球を、今季から新設された右翼ホームラインウイングにぶち込んだ。１セット目は７スイングで２発を放ち、２セット目に本領を発揮。自身のドジャースでの登場曲「Ｆｅｅｌｉｎｇ Ｇｏｏｄ」が流れる粋な演出も始まる中、バットを一閃（いっせん）すると、５発目で最長不倒となる右翼４階席に特大弾を運んだ。３年前をほうふつとさせるフリー打撃で２７スイング中、衝撃の１１発。ファンの視線をくぎ付けにした。

メジャー組は規定で中日２連戦には出場できないため、試合序盤はベンチで盛り上げ、時差ぼけ対策もあってか試合中に、鈴木、吉田らとベンチから引き揚げていた。