女優の前田敦子が２８日、都内で１４年ぶりの写真集「Ｂｅｓｔｅ（ベステ）」（講談社刊、税込３３００円）発売記念会見に登場した。

「これが最後」と語る写真集は、オーストリア・ウィーンで撮影。タイトルの「Ｂｅｓｔｅ」はドイツ語で「最高」を意味し、これまでの歩みと現在地を凝縮するという意味を込めた。

芸能活動２０年という節目を迎えたタイミングでの写真集発売。これまでの活動を振り返り、「ちょっとがむしゃらだった２０年だったから、一瞬だった。ほとんど覚えていなくて。なので、ここからは自分の中に刻みながら、記憶に残しながら、かみしめていけたら」と意気込んだ。

今後、挑戦したいことについては「こうなりたいみたいなのがないまま過ごしてきて、自分には合っているなと思ってるんですけど、あえて大きな目標を掲げてみてもいいのかなって。それを探している最中ではあるんですけど」と明かし、プライベートでは「海外旅行に全く行ってない。最後に行ったのは２１、２２歳くらいの時かもしれないです。（写真集を撮影した）ヨーロッパをもうちょっとゆっくり回って、現実逃避できるような国に行ってみたい」と声を弾ませた。