WBC公式サイトは28日、ドジャースの大谷翔平投手（31）がフリー打撃でファンだけでなく同僚や対戦相手をも驚かせたことを報じた。

大谷は前日27日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンと中日の壮行試合の試合前練習で代表合流後、初のフリー打撃を行い、28スイングで11発のアーチを披露。スタンドから見守ったファンだけでなく、中日選手や侍メンバーもケージ裏の特等席に座り込んで、そのパワーに圧倒された。

WBC公式サイトは「名古屋での試合前、大谷翔平の打撃練習をファン、そして対戦相手までもが驚きの目で見守る」と見出しを付けて報じた。

記事は「大谷翔平がそこにいれば、彼がメインイベントだ」と書き始め「彼が打席に入ると、誰もが文字通り、誰もが自分の手を止めて見守った」と球場内すべての視線が大谷に注がれたと指摘。柵越えを連発すると「チームメートたちは立ち尽くして畏敬の念とともに見つめた。ファンは一斉にカメラを掲げ、ドラゴンズの選手たちはダグアウトから驚きで口をあんぐりと開けて見入っていた」と炸裂したパワーに誰もが驚かされたと記した。

そして、大谷がシーズン中は多くの視線が注がれる屋外でのフリー打撃を行うことは稀で、今回、フリー打撃を行った理由として「故郷の日本に戻った際、大谷は母国のファンにこの壮観なパフォーマンスを披露してあいさつに代えるのである」とも伝えた。

FOXスポーツのアナリストで“大谷マニア”として知られるベン・バーランダー氏も自身のX（旧ツイッター）で「大谷翔平の打撃練習を見るためだけに、日本の球場の観客席が満員になった。彼の打撃練習は間違いなく、生で目撃できる中で最も圧倒的なものだ。ファンはもちろん、同僚選手たちさえも畏敬の念を抱いた」と投稿した。

米スポーツ専門局「FOX」も公式インスタグラムで大谷の圧巻のフリー打撃を動画で紹介するなど、米国でも今回のパフォーマンスが話題を集めた。