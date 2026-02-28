歌手でタレントの森口博子（57）が28日、Xを更新。米歌手のニール・セダカさんが27日、86歳でロサンゼルスで亡くなったことを受け、追悼した。

森口は「ニール・セダカさんに 作曲していただいたデビュー 機動戦士Zガンダムの主題歌『水の星へ愛をこめて』 歌手になる夢を叶えてくれた 沢山の人と繋がる事ができている 生涯の宝物。40周年アルバムで再び 心に響く新曲を書いて下さり 感謝の気持ちでいっぱいです」と振り返り、思いをつづった。

そして「心から御冥福をお祈り致します」と追悼した。

森口は85年、スターチャイルド（キングレコード）からアニメ「機動戦士Ζガンダム」の後期オープニングテーマ曲、ニール・セダカさん作曲の「水の星へ愛をこめて」でアイドル歌手としてデビューした。

セダカさんは米ポップス系歌手の草分け的存在で、1939年に米ニューヨーク市生まれ。代表曲に「悲しき慕情」「恋の片道切符」「雨に微笑を」など。エルビス・プレスリーやフランク・シナトラらもセダカさんの曲をカバーした。

また、テレビアニメ「機動戦士Zガンダム」（85〜86年）では作曲で、前期オープニングテーマ曲「Ζ・刻をこえて」、同エンディングテーマ曲「星空のBelieve」、後期オープニングテーマ曲「水の星へ愛をこめて」の3曲を提供した。