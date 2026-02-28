「奥さんいたんだな」謎の男・きたろう、最終回での“妻”サプライズ登場に衝撃！＜探偵さん、リュック開いてますよ＞

松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。

本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。

2月27日（金）に放送された最終話では、無口で謎多き男・飛猿（きたろう）がついに喋る一幕が。さらに飛猿の妻・美子まで登場し…!?

【映像】無口な飛猿が“愛の結晶”について突然語り始め…!?

◆「あの歳でラブラブなんだな」

西ヶ谷温泉の共同浴場である“大湯”の常連客で、毛深い姿が特徴的な飛猿。普段はまったく喋らず、これまでその過去や素性は謎に包まれてきた。

しかし最終回で洋輔が湯船に浸かっている飛猿の蟻を取ろうとすると、「それは全部俺の蟻だと思うか？ その蟻は俺と美子の愛の結晶だ」と語り出す。

洋輔が「喋れるんですね」と返すと、飛猿は「あっ」と焦りの表情を見せていた。

そして飛猿が共同浴場から出ると、そこには同じように毛深い妻・美子の姿が。

飛猿は妻にマフラーを巻くと夫婦で仲睦まじげに去っていき、それを見ていた周囲の人々は「奥さんいたんだな」「あの歳でラブラブなんだな」と衝撃を受けていた。