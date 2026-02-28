琉球vs宮崎 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](沖縄県陸)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 14 鈴木順也
DF 27 船橋勇真
MF 8 堀内颯人
MF 10 富所悠
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 17 加藤悠馬
MF 46 池田廉
FW 9 浅川隼人
控え
GK 50 川島康暉
DF 4 藤春廣輝
DF 35 千葉和彦
MF 7 茂木駿佑
MF 16 井堀二昭
MF 25 堀内陽太
FW 18 上野瑶介
FW 26 カル・ジェニングス
FW 89 高木大輔
監督
平川忠亮
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 8 力安祥伍
MF 30 望月耕平
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
