[2.28 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節](沖縄県陸)

※14:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[FC琉球]

先発

GK 1 佐藤久弥

DF 3 菊地脩太

DF 14 鈴木順也

DF 27 船橋勇真

MF 8 堀内颯人

MF 10 富所悠

MF 11 石浦大雅

MF 15 荒木遼太

MF 17 加藤悠馬

MF 46 池田廉

FW 9 浅川隼人

控え

GK 50 川島康暉

DF 4 藤春廣輝

DF 35 千葉和彦

MF 7 茂木駿佑

MF 16 井堀二昭

MF 25 堀内陽太

FW 18 上野瑶介

FW 26 カル・ジェニングス

FW 89 高木大輔

監督

平川忠亮

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 15 安部崇士

DF 25 横窪皇太

DF 45 田中誠太郎

MF 8 力安祥伍

MF 30 望月耕平

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司